आरजे मिट्टे: 'ब्रेकिंग बैड' फेम अभिनेता का 34 साल की उम्र में हुआ निधन, इस बीमारी से थे पीड़ित

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अभिनेता के प्रतिनिधि ने एक बयान में कहा, 'हमें बेहद दुख के साथ मशहूर अभिनेता, समाजसेवी और दिव्यांगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले आरजे मिट्टे के निधन की खबर देनी पड़ रही है।' विज्ञापन शो'ब्रेकिंग बैड' फेम अभिनेता आरजे मिट्टे का निधन हो गया है। वह 34 साल के थे। सेरेब्रल पाल्सी नाम की बीमारी से जूझ रहे थे। अभिनेता की मौत की वजह का तुरंत पता नहीं चल पाया है।

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पहली बार 'ब्रेकिंग बैड' में कब नजर आए मिट्टे?

मिट्टे पहली बार 2008 में शो 'ब्रेकिंग बैड' में केमिस्ट्री टीचर से ड्रग किंगपिन बने वॉल्टर व्हाइट के बेटे के रोल में दिखे थे। इस रोल ने ब्रायन क्रैंस्टन को दुनिया भर में पहचान दिलाई थी। अभिनेता के प्रतिनिधि शॉन रेली रेली ने कहा, 'सेरेब्रल पाल्सी के साथ जीने के अपने अनुभव से मिट्टे ने इस रोल में असलियत लाई। दिव्यांगता के बारे में जागरूकता और उन्हें समाज में शामिल करने के लिए एक मंच तैयार किया।'



2008 से 2013 के बीच पांच सीजन तक चली 'ब्रेकिंग बैड' को अक्सर एक क्रांतिकारी टीवी शो माना जाता है। हाल ही में इसे 21वीं सदी का सबसे बेहतरीन टीवी शो बताया था।

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साथी कलाकारों ने दी श्रंद्धांजलि

अभिनेता के साथ काम करने वाले कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जेसी पिंकमैन (व्हाइट के युवा क्राइम पार्टनर) का रोल निभाने वाले एरन पॉल ने कहा कि वह इस खबर से स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा, 'आरजे, मेरे दोस्त, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारी बहुत याद आएगी। आप अकेले नहीं हैं। हमेशा यह याद रखें।'



डीन नॉरिस, जिन्होंने इस सीरीज में मिट्टे के ऑन-स्क्रीन अंकल और ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी के स्पेशल एजेंट का रोल निभाया था, ने कहा कि इस युवा की मौत की खबर से उनका 'दिल टूट गया' है।