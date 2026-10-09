{"_id":"6ac897073b38fb5e7608e024","slug":"marvel-announces-spy-thriller-zodiac-series-release-first-logo-of-series-2026-10-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"जोडियाक: मार्वल ने जारी किया नई सीरीज का लोगो, मेकर्स ने बताया कब शुरू होगा स्पाई थ्रिलर का प्रोडक्शन","category":{"title":"Hollywood","title_hn":"हॉलीवुड","slug":"hollywood"}}

विज्ञापन मार्वल ने 'जोडियाक' नाम की एक नई लाइव-एक्शन सीरीज का एलान किया है। इसे 2028 में Disney+ पर दिखाया जाएगा। इस टाइटल का खुलासा 8 अक्तूबर को न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में किया गया। इसका प्रोडक्शन 2027 में लंदन में शुरू होना है। कास्टिंग कुछ हफ्तों में शुरू होने की उम्मीद है। मार्वल ने कहानी और कलाकारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है।

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क्या है 'जोडियाक'?

मार्वल टेलीविजन और मार्वल एनिमेशन के न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन पैनल ने कन्फर्म किया कि 'जोडियाक' एक स्पाई थ्रिलर होगी। मेकर्स ने इसे एक नई ग्लोबल जासूसी सीरीज बताया है। उन्होंने दर्शकों को बताया, 'जो लोग कॉमिक्स के बारे में जानते हैं, अगर वे इस टाइटल डिजाइन को ध्यान से देखें, तो उन्हें कुछ सुराग मिलेंगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं।'

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कब शुरू होगी शूटिंग?

मार्वल टेलीविजन के चीफ ब्रैड विंडरबाम बताया कि प्रोडक्शन 2027 में लंदन में होगा। इसकी कास्टिंग आने वाले हफ्तों में शुरू होने की उम्मीद है। जो फैंस मार्वल कॉमिक्स के बारे में जानते हैं, उन्होंने टाइटल को लेकर अटकलें लगाई हैं। कॉमिक्स में 'जोडियाक' एक विलेन ऑर्गनाइजेशन। सीरीज के टाइटल से लोगों को शो के लुक के बारे में सुराग मिल रहे हैं।

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