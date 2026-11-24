You’re lying or hating if you say you didn’t feel anything watching that Avengers Doomsday trailer — 𝙲𝚑𝚞𝚔𝚠𝚞𝚎𝚖𝚎𝚔𝚊 (@DFoundingTitan) November 24, 2026

Everyone ca say whatever they want about Avengers Doomsday trailer I actually enjoyed it and will be the first one at theater the 16 — Bree (@Bree10CL16) November 24, 2026

To me, my X-Men James Marsden stole the spotlight in every sequence of the final Avengers Doomsday trailer. He's finally getting the lead role he always deserved instead of Hugh Jackman. 🤩 https://t.co/djmyXa1OQn — ‘ (@KingKohli_un) November 24, 2026

all i want for avengers doomsday is john walker pushing lots of buttons figuratively and literally if i'm not gonna have anything else, at least gimme sassy spunky chaotic gremlin menace energy for john so he can annoy Doom for as long as possible — captain taco-chu🖖 ᐰ #MCUThunderboltsEra ⚡️ (@CaptainPikeachu) November 24, 2026

This is Thor in Avengers: Doomsday https://t.co/cSyi9AUAlg — Scott 🍿 (@FilmExert) November 24, 2026



Twitter trying so hard to be different and say they’re not interested for Avengers Doomsday, I’m different ahh gimmick 3 billion incoming at the box office https://t.co/EfvcZ0usWQ — mar 🇲🇽🇺🇦⨷ (@kismet221) November 24, 2026

Avengers doomsday will be roasted brutally after DC releases their Man of tomorrow movie teaser — Joraman🏔️🇳🇵 (@Joraman100) November 24, 2026

एक यूजर ने लिखा, 'अगर आप कहते हैं कि एवेंजर्स- डूम्सडे के ट्रेलर को देखकर आपको कुछ महसूस नहीं हुआ, तो आप झूठ बोल रहे हैं या नफरत कर रहे हैं।'एक और यूजर ने लिखा, 'एवेंजर्स डूम्सडे ट्रेलर के बारे में हर कोई जो चाहे कह सकता है, मुझे सच में बहुत मजा आया और यह 16 तारीख को थिएटर में सबसे पहले आएगा।'एक यूजर को फिल्म में कलाकारों का अभिनय अच्छा लगा है। उन्होंने लिखा, ''एवेंजर्स डूम्सडे' के फाइनल ट्रेलर के हर सीन में जेम्स मार्सडेन छाए रहे। आखिरकार उन्हें वह लीड रोल मिल ही गया, जिसके वे हमेशा से हकदार थे'एक और यूजर ने लिखा, ''एवेंजर्स डूम्सडे' के लिए मेरी बस इतनी ही चाहत है कि जॉन वॉकर, खूब सारे बटन दबाएं।'एक और यूजर को फिल्म के एक कलाकार की अदाकारी पसंद आई है। उन्होंने एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, 'एवेंजर्स डूम्सडे में यह थोर हैं।'फिल्म के ट्रेलर की आलोचना करने वालों को एक यूजर ने जवाब दिया है। उन्होंने लिखा 'ट्विटर पर लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वे सबसे अलग दिखें और कहें कि उन्हें 'एवेंजर्स डूम्सडे' में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह बस अलग दिखने का दिखावा है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 3 बिलियन की कमाई करेगी।'एक यूजर ने ट्रेलर में आयरन मैन के ना होने पर कहा, 'इन सबमें एक एंट्री की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह है आयरन मैन'एक यूजर को फिल्म का ट्रेलर पसंद नहीं आया है। उन्होंने लिखा, 'डीसी के 'मैन ऑफ टुमॉरो' फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद, 'एवेंजर्स: डूम्सडे' की बुरी तरह से खिल्ली उड़ाई जाएगी।'