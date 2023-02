साल 2023 के बहुप्रतीक्षित म्यूजिक अवॉर्ड कार्यक्रम ग्रैमी अवॉर्ड्स में एक बार फिर भारत का परचम फहराया जा चुका है। दरअसल, बेंगलुरु के रहने वाले संगीतकार रिकी केज ने अपना तीसरा ग्रैमी अवॉर्ड जीता है। रिकी को उनकी एल्बम 'डिवाइन टाइड्स' के लिए इस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।

Indian music composer Ricky Kej bags 3rd Grammy award



"Just won my 3rd Grammy Award. Extremely grateful, am speechless! I dedicate this Award to India", tweets Ricky Kej



(Pic credits: Ricky Kej) pic.twitter.com/qUPKKDaW4y