जेम्स बॉन्ड की अगली फिल्म 'No Time To Die' का पहला पोस्टर रिलीज, इस अंदाज में नजर आए डेनियल क्रेग

जेम्स बॉन्ड की अगली फिल्म 'No Time To Die' का पहला पोस्टर रिलीज हो गया है। फैन्स इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म का नाम 'नो टाइम टू डाय' है। और एक बार फिर डेनियल क्रेग इसमें जेम्स बॉन्ड की भूमिका में दिखाई देंगे।

Celebrate #JamesBondDay with the first poster for #NoTimeToDie #Bond25 pic.twitter.com/EoU4PXhxwX