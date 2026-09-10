डिगर फाइनल ट्रेलर: रिलीज हुआ टॉम क्रूज की अगली फिल्म का ट्रेलर, क्या विलेन बनकर भी दुनिया को बचाएंगे एक्टर?
Tom Cruise next Digger Trailer Released: फिल्म ‘डिगर’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इसमें टॉम क्रूज बहुत ही अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। फिल्म में उनका किरदार एक्शन के साथ कॉमेडी करता दिखाई देगा।
विस्तार
हॉलीवुड फिल्म ‘डिगर’ का फाइनल ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर में टॉम क्रूज बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। यह किरदार उनकी बाकी फिल्मों से काफी अलग होगा। जानें कैसा है ट्रेलर?
‘डिगर’ के ट्रेलर में क्या खास?
फिल्म ‘डिगर’ हॉलीवुड की बहुप्रतिक्षित फिल्मों में से एक है। इसकी शूटिंग काफी वक्त से चल रही थी। मगर अब जाकर मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया है। जानिए इसमें क्या है खास?
- ट्रेलर में टॉम क्रूज को एक तेल व्यापारी डिगर रॉकवेल के किरदार में दिखाया गया है।
- डिगर काफी अमीर और घमंडी किस्म का इंसान है।
- उसके अपने कामों की वजह से दुनिया खतरनाक आपदा की तरफ बढ़ रही है।
- जब उसे यह पता चलता है तो वह दुनिया को यह सबकुछ समझाने की कोशिश में लग जाता है।
- फिल्म के ट्रेलर में कई जबरदस्त एक्शन सीन दिखाए गए हैं।
टॉम क्रूज ने अपनाया नया लुक
फिल्म ‘डिगर’ का ट्रेलर लॉन्च होने के बाद से ही अभिनेता टॉम क्रूज का लुक फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। फिल्म में वो भूरे बाल और आर्टिफिशियल मेकअप के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं उनका वजन भी कुछ बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। फिल्म में वह काॅमिक अंदाज में इस मुसीबत से लड़ते दिख रहे हैं।
कब रिलीज होगी ‘डिगर’ ?
फिल्म ‘डिगर’ 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। टॉम क्रूज के अलावा फिल्म की कास्ट में रिज अहमद, जॉन गुडमैन, सैंड्रा हुलर और जेसी पामन्स शामिल हैं। फिल्म का निर्देशन एलेजांद्रो जी. इनारितु ने किया है। वहीं फिल्म की कहानी अलेक्जेंडर डिने लारिस जूनियर और निकोलस गियाकोबोन ने लिखी है। फिल्म का निर्माण इनारितु , मैरी पैरेंट, टॉम क्रूज और माइकल शार्प ने मिलकर किया है।