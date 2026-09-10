डिगर फाइनल ट्रेलर: रिलीज हुआ टॉम क्रूज की अगली फिल्म का ट्रेलर, क्या विलेन बनकर भी दुनिया को बचाएंगे एक्टर?

कब रिलीज होगी ‘डिगर’ ?

फिल्म ‘डिगर’ 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। टॉम क्रूज के अलावा फिल्म की कास्ट में रिज अहमद, जॉन गुडमैन, सैंड्रा हुलर और जेसी पामन्स शामिल हैं। फिल्म का निर्देशन एलेजांद्रो जी. इनारितु ने किया है। वहीं फिल्म की कहानी अलेक्जेंडर डिने लारिस जूनियर और निकोलस गियाकोबोन ने लिखी है। फिल्म का निर्माण इनारितु , मैरी पैरेंट, टॉम क्रूज और माइकल शार्प ने मिलकर किया है।



