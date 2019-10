जुमानजी के बाद जॉनसन का नया धमाका, अगले साल 24 जुलाई को रिलीज हो रही जंगल क्रूज

वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में 'द रॉक' के नाम से मशहूर रहे अभिनेता ड्वेन जॉनसन हॉलीवुड फिल्मों का जाना पहचाना नाम बन चुके हैं। भारत में भी उनकी फिल्मों को लगातार कामयाबी मिल रही है। दो साल पहले फिल्म जुमानजी: वेलकम टू द जंगल से बच्चों के बीच काफी शोहरत बटोर चुके जॉनसन इन दिनों जुमानजी: द नेक्स्ट लेवल में काम कर रहे हैं और इसी बीच डिजनी ने उनकी एक और फिल्म जंगल क्रूज की रिलीज डेट का एलान कर दिया है।

Check out the new poster for Disney's #JungleCruise! See it in theaters July 24, 2020. pic.twitter.com/2rPiQGeSU9