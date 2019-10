'जैकी ब्राउन' एक्टर रॉबर्ट फॉर्स्टर का 78 साल की उम्र में ब्रेन कैंसर से निधन

ऑस्कर अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेट हो चुके हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट फॉर्स्टर का 78 साल की उम्र में निधन हो गया। खबरों की मानें तो रॉबर्ट कुछ समय से ब्रेन कैंसर से पीड़ित थे और उन्होंने लॉस एंजिलिस में स्थित अपने घर पर आखिरी सांस ली।

With more than 100 film credits spanning six decades, Robert Forster was a prolific talent who radiated warmth and kindness in everything he did. In 1998, he earned an Oscar nomination for his performance in “Jackie Brown.” Thank you, Robert, for all that you’ve given us. pic.twitter.com/ZwTj21xfw6