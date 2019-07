अभिनेता कैमरन बोयस का 20 वर्ष की उम्र में निधन, डिज्नी शो के लिए किया जाता है याद

डिज्नी के अभिनेता कैमरन बोयस का निधन हो गया। वह केवल 20 साल के थे। इस खबर की पुष्टि अभिनेता के परिवार वालों ने की। उनके निधन के पीछे की वजह चल रहे इलाज को बताया जा रहा है।

rest in peace to cameron boyce 😞 he was so young, incredibly talented, but also one of the kindest ppl I’ve ever met. sending love to his friends & family 💔