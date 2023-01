हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता एलेक बाल्डविन एक साल पहले गलती से हुई घटना के मामले में और फंसते जा रहे हैं। दरअसल, फिल्म 'रस्ट' के सेट पर अभिनेता एलेक बाल्डविन से गलती से गोली चल गई थी। इस हादसे में फिल्म की सिनेमैटोग्राफर हलिना हचिंस की मौके पर ही मौत हो गई थी, वहीं घटना में फिल्म निर्देशक भी घायल हो गए थे। फिल्म के सेट पर हुई घटना के बाद अभिनेता के खिलाफ क्रू मेंबर ने मुकदमा दायर किया था, जिसके बाद से इसकी सुनवाई चल रही है।

'Rust' actor-producer Alec Baldwin (in file pic) & armorer Hannah Gutierrez-Reed will each be charged with 2 counts of involuntary manslaughter in the death of Halyna Hutchins on the film’s Santa Fe County set in 2021: New Mexico First Judicial Dist Attorney Mary Carmack-Altwies pic.twitter.com/ku3AoDYzrn