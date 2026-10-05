गुल पनाग: लोगों के ताने और चुनौतियां... फिर आसमान में उड़ान भरेंगी एक्ट्रेस, 10 साल बाद रिन्यू कराया लाइसेंस

बोलीं- 'बकेट लिस्ट का एक बड़ा काम पूरा हुआ'

लाइसेंस धारी पायलट और अभिनेत्री ने आगे लिखा, ''फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू करना एक बात है। करियर के साथ-साथ तय फ्लाइंग घंटे पूरे करना, सभी एग्जाम पास करना, कागजी कार्रवाई पूरी करना, मेडिकल को वैलिड रखना और पूरी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाना- ये सब बिल्कुल अलग और मुश्किल काम हैं। अलग-अलग देखा जाए तो ये सभी काम आसान लगते हैं। लेकिन जब ये सब एक साथ करने हों, तो यह बहुत बड़ी बात हो जाती है, खासकर तब जब आप फ्लाइंग को पेशे के तौर पर नहीं अपना रहे हों। लेकिन मैंने यह कर दिखाया। और, जब आखिरकार मुझे वह लाइसेंस मिला, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी बकेट लिस्ट का एक बड़ा काम पूरा हो गया था।