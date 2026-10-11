{"_id":"6acb6566bf712d84d308ffa0","slug":"ganesh-dust-to-stardust-trailer-out-ganesh-acharya-release-on-this-date-2026-10-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट ट्रेलर: संघर्ष से स्टारडम तक का सफर दिखाएगी गणेश आचार्य की फिल्म, जानें कब होगी रिलीज?","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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फिल्म में कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के बचपन, करियर की शुरुआत से लेकर आगे बढ़ने तक के संघर्षों को दिखाया गया है। ट्रेलर में डांस सीक्वेंस के साथ उनके फिल्मी सफर की कई झलकियां देखने को मिलती हैं। विज्ञापन बॉलीवुड के जाने-माने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की जिंदगी की कहानी अब बड़े पर्दे पर आने वाली है। उनकी बायोपिक फिल्म 'गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट' का दमदार ट्रेलर मेकर्स ने आज रविवार को जारी कर दिया है।

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क्या दिखाया गया है ट्रेलर में?

2 मिनट 40 सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत एक डांस सीन के साथ होती है। इसके बाद गणेश उत्सव और दिवाली जैसे त्योहारों को मनाते हुए दिखाया जाता है। फिर गणेश आचार्य के माता-पिता की शादी और कोरियोग्राफर का जन्म है। गणेश के पिता का सपना होता है कि उनका बेटा बड़ा डांस मास्टर बनेगा। इसके आगे ट्रेलर में कोरियोग्राफर के पिता का निधन, परिवार की जिम्मेदारी और डांस को लेकर संघर्ष तक के बारे में दिखाया गया है।

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कौन है फिल्म 'गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट' का निर्देशक

मशहूर कोरियोग्राफर से फिल्ममेकर बने गणेश आचार्य ने नवरात्रि के शुभ मौके पर अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म 'गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट' का ट्रेलर रिलीज किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने खुद लिखी है। इसके अलावा स्क्रीनप्ले और डायलॉग दिगांगना सूर्यवंशी और गणेश आचार्य के हैं। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जुनैद कुमार का है।



फिल्म में कौन आएगा नजर और कब होगी रिलीज?

फिल्म में शिवांशु सोनी, आलोक शॉ, सुकन्या कलां और साक्षी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। गणेश आचार्य की जिंदगी पर आधारित यह फिल्म 11 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। V2S प्रोडक्शन एंड एंटरटेनमेंट LLP द्वारा प्रस्तुत इस फिल्म को सौंदर्या ने प्रोड्यूस किया है।

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