गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट ट्रेलर: संघर्ष से स्टारडम तक का सफर दिखाएगी गणेश आचार्य की फिल्म, जानें कब होगी रिलीज?
Ganesh Dust To Stardust Trailer: गणेश आचार्य की बायोपिक फिल्म 'गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट' का ट्रेलर आज 11 अक्तूबर को रिलीज हो गया है। इसमें कोरियोग्राफर के संघर्ष से बॉलीवुड पहुंचने तक की कहानी देखने को मिलेगी।
विस्तार
फिल्म में कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के बचपन, करियर की शुरुआत से लेकर आगे बढ़ने तक के संघर्षों को दिखाया गया है। ट्रेलर में डांस सीक्वेंस के साथ उनके फिल्मी सफर की कई झलकियां देखने को मिलती हैं।
2 मिनट 40 सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत एक डांस सीन के साथ होती है। इसके बाद गणेश उत्सव और दिवाली जैसे त्योहारों को मनाते हुए दिखाया जाता है। फिर गणेश आचार्य के माता-पिता की शादी और कोरियोग्राफर का जन्म है। गणेश के पिता का सपना होता है कि उनका बेटा बड़ा डांस मास्टर बनेगा। इसके आगे ट्रेलर में कोरियोग्राफर के पिता का निधन, परिवार की जिम्मेदारी और डांस को लेकर संघर्ष तक के बारे में दिखाया गया है।
मशहूर कोरियोग्राफर से फिल्ममेकर बने गणेश आचार्य ने नवरात्रि के शुभ मौके पर अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म 'गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट' का ट्रेलर रिलीज किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने खुद लिखी है। इसके अलावा स्क्रीनप्ले और डायलॉग दिगांगना सूर्यवंशी और गणेश आचार्य के हैं। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जुनैद कुमार का है।
फिल्म में कौन आएगा नजर और कब होगी रिलीज?
फिल्म में शिवांशु सोनी, आलोक शॉ, सुकन्या कलां और साक्षी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। गणेश आचार्य की जिंदगी पर आधारित यह फिल्म 11 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। V2S प्रोडक्शन एंड एंटरटेनमेंट LLP द्वारा प्रस्तुत इस फिल्म को सौंदर्या ने प्रोड्यूस किया है।
अक्षय कुमार ने फिल्म के ट्रेलर पर लिखा, 'मास्टर जी और मेरा साथ बहुत पुराना है। मुझे याद है कि बतौर कोरियोग्राफर उनका पहला गाना मेरे साथ ही था और आज उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर जो मुकाम हासिल किया है, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है।'
अभिनेता ने आगे लिखा, 'एक छोटी-सी शुरुआत से लेकर आज इस मुकाम तक पहुंचने का उनका सफर ही 'गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट' की कहानी है। खास बात ये है कि ये उनकी अपनी कहानी है। मुझे खुशी हो रही है कि मैं इस फिल्म का ट्रेलर सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। मेरे दोस्त, तुम्हें ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं।'