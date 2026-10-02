भुवन अरोड़ा: 'फर्जी 2' को लेकर बड़ा अपडेट, एक्टर ने किया खुलासा; जानें सीरीज में इस बार क्या होगा खास
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 02 Oct 2026 07:15 PM IST
सार
Farzi 2: अभिनेता भुवन अरोड़ा ने 'फर्जी 2' को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। साथ ही उन्होंने सीरीज में वापसी को लेकर अपनी एक्साइटमेंट भी जाहिर की है। जानिए उन्होंने क्या कहा।
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विस्तार
शाहिद कपूर स्टारर 'फर्जी 2' सीरीज को लेकर फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब एक्टर भुवन अरोड़ा ने सीरीज को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एक्टर के इस अपडेट के बाद सीरीज के नए सीजन को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है।
मैं 'फर्जी 2' को लेकर बहुत उत्साहित हूं
हाल ही में इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू मेंं भुवन अरोड़ा ने 'फर्जी 2' को लेकर कहा कि वह इस सीरीज में वापस लौटने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। उन्होंने बताया, 'मैं 'फर्जी 2' को लेकर बहुत उत्साहित हूं। हमारे हिस्से की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। यह पहले से बड़ा, बेहतर और शानदार है और इस बार पागलपन भी निश्चित तौर पर ज्यादा होगा। मैं खुद को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होने पर काफी लकी महसूस करता हूं।'
हालांकि, भुवन अरोड़ा ने सीरीज से जुड़ी ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि 'फर्जी' के बारे में विस्तार से बात करने का अभी एक और मौका आएगा।
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मैं 'फर्जी 2' को लेकर बहुत उत्साहित हूं
हाल ही में इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू मेंं भुवन अरोड़ा ने 'फर्जी 2' को लेकर कहा कि वह इस सीरीज में वापस लौटने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। उन्होंने बताया, 'मैं 'फर्जी 2' को लेकर बहुत उत्साहित हूं। हमारे हिस्से की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। यह पहले से बड़ा, बेहतर और शानदार है और इस बार पागलपन भी निश्चित तौर पर ज्यादा होगा। मैं खुद को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होने पर काफी लकी महसूस करता हूं।'
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हालांकि, भुवन अरोड़ा ने सीरीज से जुड़ी ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि 'फर्जी' के बारे में विस्तार से बात करने का अभी एक और मौका आएगा।
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'फर्जी' में नजर आए थे ये सितारे
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- 'फर्जी' को राज और डीके ने बनाया है।
- सीरीज में शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, केके मेनन, राशि खन्ना और भुवन अरोड़ा जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आए थे।
- भुवन ने इसमें फिरोज का किरदार निभाया था, जो सनी यानी शाहिद कपूर का करीबी दोस्त और नकली नोटों के कारोबार में उसका साथी होता है।
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