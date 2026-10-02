जावेद अख्तर: गीतकार ने यूजर को दिया करारा जवाब, सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को लेकर उठाया था समझदारी पर सवाल

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'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) ने दो अक्तूबर को मुंबई के मशहूर शिवाजी पार्क में विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। इस बार पार्टी वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (एसआईआर) को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है। विरोध-प्रदर्शन से कुछ दिन पहले, इलाके के लोगों ने भीड़ और परेशानी की चिंता जताते हुए इसका विरोध किया था। शुक्रवार को, जाने-माने गीतकार जावेद अख्तर ने इस पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। एक ट्रोल ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें पता भी है कि अभिजीत दीपके की पार्टी किस बात का विरोध कर रही है। इस पर उन्होंने जवाब दिया है।