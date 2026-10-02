विजय वर्मा: 'क्राइम मास्टर गोगो...', एक्टर का अतरंगी लुक देख यूजर्स हैरान, वायरल हुईं तस्वीरें; जानें रिएक्शन

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कैसा था विजय वर्मा का लुक?

विजय वर्मा ने इस इवेंट के लिए एक फिटेड ब्लैक टॉप पहना था, जिसमें क्रिस-क्रॉस पैटर्न और कई कट-आउट डिटेल्स थीं। उनके आउटफिट से ब्लैक फैब्रिक की लंबी-लंबी स्ट्रिप्स भी जुड़ी हुई थीं, जो उनके पोज देने के दौरान नजर आ रही थीं। उन्होंने इस टॉप को ब्लैक लेदर पैंट के साथ पेयर किया था। विज्ञापन



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अपने इस पूरे लुक को विजय ने बड़े ब्लैक सनग्लासेस के साथ कंप्लीट किया। उन्होंने एक्सेसरीज काफी कम रखीं और अपने हेयरस्टाइल को भी सिंपल रखा। हालांकि, उनके इस पूरे लुक में सबसे ज्यादा चर्चा उनके आउटफिट की ही हुई। विजय वर्मा ने इस इवेंट के लिए एक फिटेड ब्लैक टॉप पहना था, जिसमें क्रिस-क्रॉस पैटर्न और कई कट-आउट डिटेल्स थीं। उनके आउटफिट से ब्लैक फैब्रिक की लंबी-लंबी स्ट्रिप्स भी जुड़ी हुई थीं, जो उनके पोज देने के दौरान नजर आ रही थीं। उन्होंने इस टॉप को ब्लैक लेदर पैंट के साथ पेयर किया था।अपने इस पूरे लुक को विजय ने बड़े ब्लैक सनग्लासेस के साथ कंप्लीट किया। उन्होंने एक्सेसरीज काफी कम रखीं और अपने हेयरस्टाइल को भी सिंपल रखा। हालांकि, उनके इस पूरे लुक में सबसे ज्यादा चर्चा उनके आउटफिट की ही हुई।

अभिनेता विजय वर्मा अपने अलग और एक्सपेरिमेंटल फैशन सेंस के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में एक इवेंट में विजय ने ऑल-ब्लैक आउटफिट पहना था, लेकिन उनका यह लुक सोशल मीडिया यूजर्स को कुछ ज्यादा ही अलग लगा। उनकी तस्वीरें और वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर तरह-तरह के रिएक्शन आने लगे।