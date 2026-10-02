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Hindi News ›   Entertainment ›   Vishal Dadlani Joins CJP Protest Against CEC Gyanesh Kumar In Mumbai Watch Viral Video

सीजेपी प्रोटेस्ट: 'आंदोलन तब तक जारी रहेगा...', विशाल ददलानी प्रदर्शन में शामिल, दिया बड़ा बयान; देखें वीडियो

Fri, 02 Oct 2026 07:42 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 02 Oct 2026 07:42 PM IST
सार

Vishal Dadlani: मुंबई के मध्य में स्थित शिवाजी पार्क में शुक्रवार दोपहर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन में सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी भी शामिल हुए। जानिए इस बीच क्या कुछ रहा खास। 

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Vishal Dadlani Joins CJP Protest Against CEC Gyanesh Kumar In Mumbai Watch Viral Video
विशाल ददलानी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सीजेपी के इस प्रदर्शन में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। सिंगर विशाल ददलानी ने भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनकर सीजेपी का समर्थन जताया है। 
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यह इतना सुंदर दृश्य है
विशाल ददलानी ने इससे पहले ऑनलाइन भी इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया था। अब आज मुंबई में सिंगर खुद भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान विशाल ने कहा, 'यह इतना सुंदर दृश्य है। मुझे अभिजीत साथ दिल्ली में होने का मौका नहीं मिला, लेकिन यहां होने का मौका मिल रहा है। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं दे दे।' विशाल का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। 
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पहले भी किया था सीजेपी का समर्थन
इससे पहले गुरुवार शाम विशाल ने एक वीडियो शेयर कर ये जानकारी दी थी कि वे आज इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने सीजेपी का समर्थन किया था और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बड़े बयान देते हुए इस्तीफा देने की बात कही थी। 
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प्रोटेस्ट का हिस्सा बने विशाल

Vishal Dadlani Joins CJP Protest Against CEC Gyanesh Kumar In Mumbai Watch Viral Video
प्रदर्शन - फोटो : PTI
क्यों हो रहा है CJP का प्रदर्शन?
  • CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में प्रदर्शन का ऐलान किया है।
  • संगठन की मांगों में चुनाव आयोग में सुधार और मतदाता सूची से जुड़ी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर बदलाव भी शामिल हैं।
  • CJP की ओर से कहा गया है कि मुंबई से शुरू होने वाला यह प्रदर्शन आगे बेंगलुरु, गोवा, कोलकाता, पटना और रांची जैसे शहरों तक ले जाया जाएगा। 

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