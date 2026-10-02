सीजेपी प्रोटेस्ट: 'आंदोलन तब तक जारी रहेगा...', विशाल ददलानी प्रदर्शन में शामिल, दिया बड़ा बयान; देखें वीडियो

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

Abhi to Party Shuru huin hain Gyanu,

Vishal Dadlani Joins



CJP Protest Season 2🔥 pic.twitter.com/ruxTVTxaUz — CJP Gems 💎 (@GameonNewbie) October 2, 2026

विशाल ददलानी ने इससे पहले ऑनलाइन भी इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया था। अब आज मुंबई में सिंगर खुद भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान विशाल ने कहा, 'यह इतना सुंदर दृश्य है। मुझे अभिजीत साथ दिल्ली में होने का मौका नहीं मिला, लेकिन यहां होने का मौका मिल रहा है। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं दे दे।' विशाल का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है।इससे पहले गुरुवार शाम विशाल ने एक वीडियो शेयर कर ये जानकारी दी थी कि वे आज इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने सीजेपी का समर्थन किया था और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बड़े बयान देते हुए इस्तीफा देने की बात कही थी।