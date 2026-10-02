बिग बॉस 20: कैप्टेंसी टास्क में हुआ तगड़ा क्लेश, काजी और आसिफ के बीच जमकर हंगामा; यूजर्स ने इसे किया सपोर्ट

मेकर्स ने एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें कैप्टेंसी टास्क का जिक्र हो रहा है। टास्क के लिए तीनों दावेदारों को अपना एक-एक दोस्त चुनना होता है। तो माही काजी को, उदिति अमन को और यंग स्काउट को चुनते हैं। टास्क में दो डंडों के सहारे बॉल को इक टारगेट से दूसरे टारगेट में ले जाना होगा। लेकिन इसी बीच कई अड़चने भी सामने आती हैं।जब टास्क मुश्किल होता जाता है, तो काजी और आसिफ के बीच एक बार फिर तगड़ी बहस देखने को मिलती है। जहां दोनों एक दूसरे को खरी-खोटी सुनाने में लग जाते हैं। अब टास्क में कौन जीतेगा और कौन कैप्टन बनेगा, ये तो शो के अगले एपिसोड में ही पता चलेगा।