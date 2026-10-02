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बिग बॉस 20: कैप्टेंसी टास्क में हुआ तगड़ा क्लेश, काजी और आसिफ के बीच जमकर हंगामा; यूजर्स ने इसे किया सपोर्ट

Fri, 02 Oct 2026 06:12 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 02 Oct 2026 06:12 PM IST
सार

Bigg Boss 20: 'बिग बॉस 20' में इन दिनों जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। अब सामने आए एक वीडियो में कैप्टेंसी टास्क में कंटेस्टेंट के बीच काफी तकरार देखने को मिल रही है। 

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Bigg Boss 20 Qazi And Asif Clash During Captaincy Task Fans Show Support For Qazi
बिग बॉस 20 - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है। शो में दर्शकों को हर दिन नए-नए ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कंटेस्टेंट के बीच एक गेम काफी रोमांच और तकरार देखने को मिलने वाली है। 
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Bigg Boss 20 Qazi And Asif Clash During Captaincy Task Fans Show Support For Qazi
बिग बॉस 20 - फोटो : सोशल मीडिया
काजी और आसिफ के बीच हुआ जमकर हंगामा
मेकर्स ने एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें कैप्टेंसी टास्क का जिक्र हो रहा है। टास्क के लिए तीनों दावेदारों को अपना एक-एक दोस्त चुनना होता है। तो माही काजी को, उदिति अमन को और यंग स्काउट को चुनते हैं। टास्क में दो डंडों के सहारे बॉल को इक टारगेट से दूसरे टारगेट में ले जाना होगा। लेकिन इसी बीच कई अड़चने भी सामने आती हैं।

ये भी पढ़ें- Drishyam 3 Box Office: 'दृश्यम 3' की दमदार शुरुआत, क्या बनेगी अजय देवगन की सबसे बड़ी ओपनर? जानें कितना कमाया

जब टास्क मुश्किल होता जाता है, तो काजी और आसिफ के बीच एक बार फिर तगड़ी बहस देखने को मिलती है। जहां दोनों एक दूसरे को खरी-खोटी सुनाने में लग जाते हैं। अब टास्क में कौन जीतेगा और कौन कैप्टन बनेगा, ये तो शो के अगले एपिसोड में ही पता चलेगा।

देखें वीडियो- 

 

 

 

 

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यूजर्स ने इस कंटेस्टेंट को किया सपोर्ट 
  • वीडियो को देखकर यूजर्स के रिएक्शन भी सामने आए हैं।
  • कमेंट सेक्शन में ज्यादातर यूजर्स ने काजी को सपोर्ट किया है।
  • वहीं कुछ लोगों ने उदिति को कैप्टन के लिए वोट किया है। 

 
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