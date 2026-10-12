{"_id":"6acca77e36c2e36f1a060cbe","slug":"falguni-pathak-mumbai-garba-program-in-news-tickets-price-go-up-2-lakh-rupees-per-head-2026-10-12","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"नवरात्रि उत्सव: चर्चा में आया फाल्गुनी पाठक का गरबा कार्यक्रम, टिकटों की कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन मुंबई का फाल्गुनी पाठक का नवरात्रि उत्सव टिकट की कीमतों की वजह से चर्चा में आ गया है। यहां खास वीआईपी पॉड की कीमत 2.04 लाख रुपये है। गायिका फाल्गुनी पाठक का नवरात्रि उत्सव 9 रातों के लिए तैयार है। यह उत्सव मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 11 से 19 अक्तूबर तक होगा। 'वेस्ट एवेन्यू रियल्टी नवरात्रि उत्सव 2026' के नाम के इस उत्सव में टिकट की कीमतें 2000 रुपये से 2.04 लाख रुपये तक हैं।

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कितनी है टिकट की कीमत?

उत्सव शुरू हो चुका है और आने वाले वीकेंड और आखिरी रातों के लिए कई टिकट कैटेगरी बिक चुकी हैं। जबकि प्रीमियम विकल्प अभी भी उपलब्ध हैं। टिकट लिस्टिंग के अनुसार, सबसे महंगी कैटेगरी 'एक्सक्लूसिव पॉड' है, जिसकी कीमत 2.04 लाख रुपये है। इस प्राइवेट वीआईपी स्पेस में 12 लोग तक आ सकते हैं। इसमें 10000 रुपये का खाने-पीने का वाउचर भी शामिल है, जो सिर्फ चुने हुए दिन ही मान्य होगा।

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