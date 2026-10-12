सूर्या: जारी हुआ सनी देओल की फिल्म का मोशन पोस्टर, आक्रामक दिखे अभिनेता; रिलीज की तारीख भी आई सामने

बॉलीवुड स्टार सनी देओल अपनी अपकमिंग फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' में एक नए अवतार से दर्शकों को चौंकाने के लिए तैयार हैं। अभिनेता ने आज फिल्म का मोशन पोस्टर जारी करके इसकी आधिकारिक घोषणा की। फर्स्ट लुक पोस्टर में वह काफी गंभीर और आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा, सनी देओल ने यह भी बताया कि यह फिल्म कब रिलीज होगी।

पोस्टर में क्या है?

मोशन पोस्टर में देखा जा सकता है कि सनी देओल उम्रदाराज लग रहे हैं। उनकी दाढ़ी आधी पकी है और आधी काली है। वह सिगरेट पी रहे हैं और उनका लुक आक्रामक है। उन्होंने टी-शर्ट पहनी है। पोस्टर शेयर करते हुए अभिनेता ने कैप्शन में लिखा 'अतीत और वर्तमान के बीच उलझा हुआ, वह सच का पता लगाता है! पेश है 'सूर्या: अंत से आरंभ तक'! 20 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में।'