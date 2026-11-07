दिवाली 2026: शगुन का इंतजार रहता, त्योहार पर पूरा गांव ही एक परिवार बन जाता था, जयदीप अहलावत को याद आया बचपन

दिवाली पर पूरा गांव बन जाता था एक परिवार

हरियाणा के खरकरा गांव में बीते बचपन की दिवाली को याद करते हुए जयदीप बताते हैं कि वहां त्योहार की तैयारियां कई दिन पहले शुरू हो जाती थीं।

'मेरा बचपन गांव में बीता है, इसलिए दिवाली का उत्साह बिल्कुल अलग हुआ करता था। दिवाली आने से कई दिन पहले ही घर की साफ-सफाई शुरू हो जाती थी। घर को सजाना, दीये लगाना, परिवार के साथ मिलकर तैयारियां करना और आसपास के लोगों के साथ त्योहार की खुशियां बांटना, इन सबका अपना ही आनंद था। गांव में दिवाली सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं होती थी, पूरा गांव एक साथ त्योहार मनाता था। आज मुंबई में दिवाली मनाते हुए सबसे ज्यादा वही सादगी और अपनापन याद आता है। बचपन में त्योहार का मतलब किसी बड़े आयोजन से नहीं, बल्कि परिवार के साथ बिताए उन छोटे-छोटे पलों से था। मुझे लगता है कि जगह बदल जाती है, लेकिन त्योहारों से जुड़ी यादें हमेशा आपके साथ रहती हैं।'