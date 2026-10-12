दिलजीत दोसांझ: दिल्ली कॉन्सर्ट की तारीखों में हुआ बदलाव, सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी; बताया कब होगा शो?

क्यों बदली गई तारीख?

बता दें कि दिलजीत दोसांझ के दिल्ली शो की तारीख 1984 के सिख-विरोधी दंगों की बरसी से जुड़ी संवेदनशीलता के कारण बदली गई है। उनका यह कॉन्सर्ट पहले 1 नवंबर 2026 को होने वाला था। हालांकि, 1 नवंबर का दिन सिख समुदाय के लिए बेहद दर्दनाक यादों और संवेदनशीलता से जुड़ा है, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इसी दिन से सिख-विरोधी हिंसा भड़की थी।



दिल्ली के बाद इन शहरों में होगा कॉन्सर्ट

दिलजीत दोसांझ का ‘इंडिया टूर’ दिल्ली के बाद इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु और लखनऊ में भी होगा। इसके अलावा चंडीगढ़ भी इस दौरे का हिस्सा होगा, जिसके शो की जानकारी बाद में दी जाएगी। अहमदाबाद में दिलजीत 21 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रस्तुति देंगे। अब यह टूर छह सप्ताह की अवधि में सात शहरों को कवर करेगा।