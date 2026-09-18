दायरा एक्स रिव्यू: हिट रही या फ्लॉप? करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म का दर्शकों पर कितना चला जादू?

उम्मीद के मुताबिक नहीं निकली फिल्म

एक यूजर ने लिखा है, 'यह फिल्म उतनी कसी हुई और दिलचस्प नहीं थी, जितनी मैंने उम्मीद की थी। मगर, इसने मुझे डराया और असहज महसूस कराया, इसलिए मैं कहूंगा कि यह एक अच्छा काम था। एक पुलिस वाले का दायरे में रहकर और दूसरे का दायरे से बाहर रहकर काम करने का कॉन्सेप्ट सीधा-सादा है, लेकिन मेघना यह साफ कर देती हैं कि उनका स्टैंड क्या है।



#Daayra

Not as taut & compelling as I thought it'd be but it horrified me & made me uncomfortable, so I consider it as a job well done.

The premise of 1 police staying within limits & the other outside it is straightforward but Meghna makes it clear, where she stands — BRIJWA SRK FAN 👑 (@BrijwaSRKman) September 18, 2026

कुछ यूजर्स लिख रहे हैं कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुस्त ओपनिंग मिलेगी।