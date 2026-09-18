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Hindi News ›   Entertainment ›   Daayra X Review: Netizens Reaction On Kareena Kapoor Prithviraj Sukumaran Movie directed By Meghna Gulzar

दायरा एक्स रिव्यू: हिट रही या फ्लॉप? करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म का दर्शकों पर कितना चला जादू?

Fri, 18 Sep 2026 02:33 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Fri, 18 Sep 2026 02:33 PM IST
सार

Daayra Movie X Review: फिल्म 'दायरा' आज 18 सितंबर को सिनेमाघरों में लग गई है। इस फिल्म में करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में हैं। जानिए दर्शकों ने फिल्म पर कैसी प्रतिक्रिया दी है?

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Daayra X Review: Netizens Reaction On Kareena Kapoor Prithviraj Sukumaran Movie directed By Meghna Gulzar
दायरा फिल्म - फोटो : इंस्टाग्राम @kareenakapoorkhan

विस्तार
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फिल्म 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर' की धुआंधार कमाई जारी है। इन दोनों फिल्मों की धमक के बीच आज शुक्रवार को फिल्म 'दायरा' ने दस्तक दी है। मेघना गुलजार निर्देशित यह एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसमें करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में हैं। दोनों पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा करते दिखे हैं। जानिए दर्शकों को कैसी लगी 'दायरा'?

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Daayra X Review: Netizens Reaction On Kareena Kapoor Prithviraj Sukumaran Movie directed By Meghna Gulzar
दायरा - फोटो : सोशल मीडिया

फिल्म 'दायरा' का पहले दिन पहला शो देखने के बाद नेटिजंस ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। फिल्म को मिले-जुले रिएक्शंस मिल रहे हैं। कुछ को यह फिल्म बोरिंग लगी तो कुछ लोगों को करीना और पृथ्वीराज का अभिनय पसंद आया।
 


 
 

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Daayra X Review: Netizens Reaction On Kareena Kapoor Prithviraj Sukumaran Movie directed By Meghna Gulzar
दायरा फिल्म - फोटो : इंस्टाग्राम @kareenakapoorkhan
क्या बोरिंग है 'दायरा'?
कुछ दर्शकों को यह फिल्म खास पसंद नहीं आई। कुछ ने इसे बोरिंग करार दिया है। वहीं, कुछ ने इसके बॉक्स ऑफिस भविष्य पर टिप्पणी करते हुए इसे 'फ्लॉप' का टैग दे दिया है।

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उम्मीद के मुताबिक नहीं निकली फिल्म
एक यूजर ने लिखा है, 'यह फिल्म उतनी कसी हुई और दिलचस्प नहीं थी, जितनी मैंने उम्मीद की थी। मगर, इसने मुझे डराया और असहज महसूस कराया, इसलिए मैं कहूंगा कि यह एक अच्छा काम था। एक पुलिस वाले का दायरे में रहकर और दूसरे का दायरे से बाहर रहकर काम करने का कॉन्सेप्ट सीधा-सादा है, लेकिन मेघना यह साफ कर देती हैं कि उनका स्टैंड क्या है।
 



कुछ यूजर्स लिख रहे हैं कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुस्त ओपनिंग मिलेगी।
   

Daayra X Review: Netizens Reaction On Kareena Kapoor Prithviraj Sukumaran Movie directed By Meghna Gulzar
दायरा फिल्म - फोटो : इंस्टाग्राम @kareenakapoorkhan

फिल्म को बताया अप्रासंगिक
फिल्म 'दायरा' को लेकर एक यूजर ने लिखा है, 'पहले ही कहा था 'दायरा' बॉलीवुड की अधिकांश फिल्में अप्रासंगिक हैं'।
 


 

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