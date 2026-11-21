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यहां तक कि साइरस ने उन्हें 'फ्रॉड' तक कह दिया था। हालांकि, अब लगता है कि दोनों के बीच की यह नाराजगी दूर हो गई है। हाल ही में फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ साइरस ब्रोचा के घर पहुंचीं, जहां दोनों ने पुराने गिले-शिकवे भुलाकर एक-दूसरे को गले लगाया। विज्ञापन बॉलीवुड में सितारों के बीच दोस्ती और नोकझोंक की खबरें तो अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन इन दिनों फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान के कुक दिलीप और कॉमेडियन साइरस ब्रोचा के बीच हुई तकरार चर्चा में है। कुछ समय पहले साइरस ने अपने पॉडकास्ट में दिलीप को लेकर ऐसी बातें कह दी थीं, जिससे वह नाराज हो गए थे।

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फराह खान ने साइरस को पहले ही दी थी चेतावनी

फराह खान ने शुक्रवार को अपने नए यूट्यूब व्लॉग में इस मुलाकात की झलक दिखाई। वीडियो में फराह अपने कुक दिलीप के साथ साइरस ब्रोचा के घर पहुंचती हैं। घर के अंदर जाने से पहले फराह मजाकिया अंदाज में कहती हैं, 'मैं उसे दिखाऊंगी। साइरस, तुमने कहा था कि तुम्हें दिलीप पसंद नहीं है। यह बात सिर्फ मैं कह सकती हूं, कोई और नहीं।'



इसके बाद जैसे ही साइरस दरवाजा खोलते हैं, वह दोनों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। फराह को गले लगाने के बाद साइरस सीधे दिलीप के पैर छूते हैं। इसके बाद वह उन्हें गले लगाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। साइरस का यह अंदाज देखकर साफ हो जाता है कि वह पुरानी बातों को पीछे छोड़ना चाहते हैं।

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साइरस की बातों से दुखी हो गए थे दिलीप

मुलाकात के दौरान फराह बताती हैं कि साइरस की पिछली बातों से दिलीप का दिल टूट गया था। इसके बावजूद दिलीप उनके घर खाली हाथ नहीं पहुंचे थे, बल्कि अपने हाथों से बनी खास मटन डिश भी लेकर आए थे।



वहीं, साइरस अपनी पुरानी बातों से बचने के लिए मजाक में कहते हैं कि यह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की वजह से हुआ था। उन्होंने कहा, 'यह सब एआई की वजह से हुआ। मैंने कुछ नहीं कहा था।' इतना कहने के बाद वह कैमरे की तरफ देखकर आंख भी मारते हैं।

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आखिर क्यों दिलीप से नाराज हुए थे साइरस?

साइरस ब्रोचा ने अपनी पुरानी टिप्पणी के पीछे की वजह भी बताई। उन्होंने बताया कि उनके पॉडकास्ट के एक एपिसोड में कॉमेडियन शांतनु अनाम पहुंचे थे। उस दौरान शांतनु लगातार दिलीप की तारीफ कर रहे थे। साइरस के मुताबिक, लगातार हो रही तारीफों से वह बोर हो गए थे और उन्होंने मजाक-मजाक में दिलीप को लेकर ऐसी बातें कह दी थीं।



दरअसल, उस एपिसोड में साइरस ने दिलीप को 'इरिटेटिंग' और 'ओवररेटेड' बताया था। उन्होंने कहा था, 'अब वह हर समय एक्टिंग करते रहते हैं। शुरुआत में एक-दो बार वह अच्छे लगे थे, लेकिन अब मुझे वह फ्रॉड लगते हैं। मुझे लगता है कि फराह उन्हें लाइनें बताती हैं और फिर वह वही बोलते हैं। कभी-कभी मुझे लगता है कि उनका दिल इसमें नहीं है।'