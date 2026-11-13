ध्वनि भानुशाली: यश के साथ हुई सिंगर की सगाई, समारोह की फोटो शेयर कर लिखा- जिंदगीभर के लिए कप केक मिल गया
- सिंगर ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें वे प्यार भरे पल बिता रहे हैं।
- ध्वनि का गाना 'वास्ते' काफी मशहूर हुआ। इसे लाखों व्यूज मिले।
- सिंगर के मुताबिक पॉप संगीत अच्छा है क्योंकि कोई भी आपकी कहानी आपसे बेहतर नहीं बता सकता।
विस्तार
सिंगर ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें देखा जा सकता है कि उन्होंने यश को गले लगाया है। दूसरी तस्वीर में यश उनके गाल पर किस कर रहे हैं और ध्वनि के हाथ में एक गिलास है। तीसरी तस्वीर में ध्वनि अपनी सगाई की अंगूठी दिखा रही हैं, और दोनों सूर्यास्त के समय पोज दे रहे हैं। चौथी तस्वीर में दोनों साथ में रिंग दिखा रहे हैं। इस मौके पर ध्वनि ने भूरे रंग का टैंक टॉप, लेदर स्कर्ट और उससे मिलते-जुलते जूते पहने थे। वहीं, यश ने सफेद शर्ट, रंग-बिरंगी जैकेट, डेनिम जींस और मैचिंग जूते पहने थे।
शानदार है पोस्ट का कैप्शन
तस्वीरें शेयर करते हुए ध्वनि ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'मुझे जिंदगी भर के लिए अपना 'कपकेक' मिल गया है। मैंने हां कह दिया!' पोस्ट में दोनों को अपनी सगाई का जश्न मनाते और प्यार भरे पल बिताते हुए देखा जा सकता है।
यह घोषणा ध्वनि के लिए एक अहम पड़ाव है, जिन्होंने 2018 में अपने संगीत सफर की शुरुआत की थी। वे 'वास्ते', 'ले जा रे' और 'दिलबर' जैसे गानों के साथ-साथ फिल्म 'लुका छुपी' के गाने 'दुनिया' और 'नयन' के लिए जानी जाती हैं। 'वास्ते' गाने को लाखों व्यूज मिलने और 'दिलबर' के चार्ट्स में टॉप पर रहने के बाद ध्वनि काफी मशहूर हो गईं। उन्हें सबसे कम उम्र की ऐसी भारतीय पॉप स्टार माना जाने लगा, जिसने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है।
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एक पुराने इंटरव्यू में ध्वनि ने प्लेबैक सिंगिंग और पॉप संगीत के प्रति अपने झुकाव के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि प्लेबैक सिंगिंग बहुत बढ़िया है। यह देखना काफी रोमांचक होता है कि आपकी आवाज किस चेहरे पर फिट बैठती है। मेरा झुकाव पॉप संगीत की तरफ ज्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी आपकी कहानी आपसे बेहतर तरीके से नहीं बता सकता।'
इंस्टाग्राम पर ध्वनि भानुशाली के 7.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं।