ध्वनि भानुशाली: यश के साथ हुई सिंगर की सगाई, समारोह की फोटो शेयर कर लिखा- जिंदगीभर के लिए कप केक मिल गया

ध्वनि भानुशाली की पोस्ट में क्या है?

सिंगर ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें देखा जा सकता है कि उन्होंने यश को गले लगाया है। दूसरी तस्वीर में यश उनके गाल पर किस कर रहे हैं और ध्वनि के हाथ में एक गिलास है। तीसरी तस्वीर में ध्वनि अपनी सगाई की अंगूठी दिखा रही हैं, और दोनों सूर्यास्त के समय पोज दे रहे हैं। चौथी तस्वीर में दोनों साथ में रिंग दिखा रहे हैं। इस मौके पर ध्वनि ने भूरे रंग का टैंक टॉप, लेदर स्कर्ट और उससे मिलते-जुलते जूते पहने थे। वहीं, यश ने सफेद शर्ट, रंग-बिरंगी जैकेट, डेनिम जींस और मैचिंग जूते पहने थे।



शानदार है पोस्ट का कैप्शन

तस्वीरें शेयर करते हुए ध्वनि ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'मुझे जिंदगी भर के लिए अपना 'कपकेक' मिल गया है। मैंने हां कह दिया!' पोस्ट में दोनों को अपनी सगाई का जश्न मनाते और प्यार भरे पल बिताते हुए देखा जा सकता है।