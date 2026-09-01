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तापसी पन्नू को गंभीर रोल में देखकर क्यों चौंक जाते हैं स्कूल-कॉलेज के दोस्त? एक्ट्रेस ने खुद बताई वजह

Wed, 02 Sep 2026 07:00 AM IST
किरण जैन
Kiran Vinod Kumar Jain किरण जैन
Updated Wed, 02 Sep 2026 07:00 AM IST
सार

Taapsee Pannu Exclusive Interview: तापसी पन्नू इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'गांधारी' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बीच अभिनेत्री ने अमर उजाला से खास बातचीत में कॉमेडी जॉनर को लेकर बात की।

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Gandhari Movie Actress Taapsee Pannu talks about Comedy Genre In Exclusive Interview
तापसी पन्नू - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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तापसी पन्नू ने अब तक कई गंभीर किरदार निभाए हैं, लेकिन उनके स्कूल-कॉलेज के दोस्तों को आज भी उन्हें ऐसे रोल में देखना थोड़ा अजीब लगता है। तापसी बताती हैं कि वे लोग उन्हें हमेशा से अलग अंदाज में जानते हैं और चाहते हैं कि वह कॉमेडी भी करें।

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Gandhari Movie Actress Taapsee Pannu talks about Comedy Genre In Exclusive Interview
तापसी पन्नू - फोटो : इंस्टाग्राम@taapsee

'लोगों को यकीन करना मुश्किल होता है कि मैं इतने सीरियस रोल करती हूं'
तापसी कहती हैं, 'मुझे लगता है कि कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है, जिसे मैंने अभी तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया है। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, खासकर स्कूल और कॉलेज के समय से, उन्हें यह विश्वास करना बहुत मुश्किल लगता है कि मैं इतने सीरियस रोल करती हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी सीरियस देखा ही नहीं है।'

वह आगे कहती हैं, 'उनके लिए यह देखना बहुत मुश्किल है कि मैं इतना हैवी लिफ्टिंग और इतना इंटेंस इमोशन करती हूं। उन्होंने मुझे अपनी लाइफ में ऐसा कभी करते नहीं देखा। तो उनके लिए यह बहुत बड़ा शॉक है। जो लोग मुझे पर्सनल लेवल पर जानते हैं, वे चाहते हैं कि मैं कॉमेडी करूं।'

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Gandhari Movie Actress Taapsee Pannu talks about Comedy Genre In Exclusive Interview
तापसी पन्नू - फोटो : इंस्टाग्राम @taapsee

'कॉमेडी का ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहती'
तापसी का मानना है कि महिला के नजरिए से कॉमेडी को अभी उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है। वह कहती हैं, 'मुझे लगता है कि हमने अभी तक एक महिला के नजरिए से कॉमेडी को उतना एक्सप्लोर नहीं किया है। मुझे नहीं पता क्यों... हालांकि, मैं कॉमेडी का ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहती, मैं कॉमेडी करना चाहती हूं।'

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Gandhari Movie Actress Taapsee Pannu talks about Comedy Genre In Exclusive Interview
फिल्म 'खेल खेल में' - फोटो : साभार@imdb

'कॉमेडी करने के लिए 'खेल खेल में' चुनी'
इसी वजह से उन्होंने मल्टीस्टारर फिल्म 'खेल खेल में' भी की। तापसी कहती हैं, 'मैंने उसमें थोड़ा अलग तरह का मजाकिया किरदार करने की कोशिश की थी। उस फिल्म को करने की एक बड़ी वजह यही थी कि मैं इस जॉनर को आजमाना चाहती थी। वो वाकई एक अलग तरह की फिल्म थी। उम्मीद है कि आगे भी मुझे कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा।'

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