इंटरव्यू: ‘एक वक्त काम नहीं था, फिर भी एक्टिंग नहीं छोड़ी’; आशा नेगी ने बताया क्यों नहीं चुना दूसरा रास्ता

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विज्ञापन टीवी एक्ट्रेस आशा नेगी इन दिनों 'अली बाबा 40 भूत' में नजर आ रही हैं। शो में उनका किरदार साइंस स्टूडेंट का है, जो शुरुआत में भूत-प्रेत जैसी चीजों को बकवास मानता है। आशा के लिए इस शो की शुरुआत ही थोड़ी अलग रही। उन्हें शूट शुरू होने से सिर्फ दो दिन पहले लॉक किया गया था। हाल ही में अमर उजाला से खास बातचीत में अभिनेत्री ने शो के अलावा अपने करियर के उतार-चढ़ाव, लंबे शूटिंग शेड्यूल और निजी जिंदगी से जुड़े कई किस्से साझा किए।

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सिर्फ दो दिन पहले शो में हुईं लॉक

आशा कहती हैं, 'मुझे शो के लिए सिर्फ दो दिन पहले लॉक किया गया था। अगले दिन मेरे ट्रायल हुए। फिर छह एपिसोड की रीडिंग हुई, शाम को लुक टेस्ट हुआ और उसी दौरान शूट भी शुरू हो गया। मुझे उस वक्त सिर्फ चौथे एपिसोड की स्क्रिप्ट पता थी। मुझे आगे की कहानी पता थी, न पीछे की। सच कहूं तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ये सब कैसे मैनेज किया।'



'विशाल की वजह से बच गई'

वह आगे कहती हैं, 'शायद हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे थे और एक्टर्स ने भी बहुत मदद की। कई बार लगता है कि विशाल की परफॉर्मेंस की वजह से मैं बच गई। बाकी सब मस्ती-मजाक में हो गया। मुझे लास्ट मोमेंट पर लॉक किया गया था, तैयारी का टाइम ही नहीं मिला। कई बार सोचती हूं कि मैंने ये सब कैसे कर लिया। लेकिन यही इस काम की खूबसूरती है। कई बार पूरी तैयारी का मौका नहीं मिलता और उसी वक्त चीजों को पकड़ना पड़ता है।'

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दो महीने ओरछा में रहकर शूटिंग

मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ओरछा में 40 एपिसोड की शूटिंग करीब दो महीने चली। आशा कहती हैं, 'मेरे लिए मेंटल प्रिपरेशन भी उतना ही जरूरी था। 40 एपिसोड का शूट है, तो सिर्फ रीडिंग या स्क्रिप्ट की तैयारी नहीं थी। हमें करीब दो महीने एक आइसोलेटेड रीजन में रहना था। वहीं काम करना है, वहीं खाना-पीना है। वही लोग आपके परिवार और दोस्त बन जाते हैं। इसलिए उस तरह से खुद को तैयार करना भी जरूरी था।'

ओरछा उन्हें काफी पसंद आया। वह कहती हैं, 'बहुत खूबसूरत जगह है। मुझे पहले पता ही नहीं था कि मध्य प्रदेश में इतनी सारी खूबसूरत जगहें हैं। वहां पुराने महल हैं, ऐतिहासिक जगहें हैं और राम राजा मंदिर भी है। वहां जाकर मैंने सोचा कि अपनी फैमिली को जरूर लेकर आऊंगी। सबसे अच्छी बात वहां की साफ हवा और साफ पानी था। मुंबई में रहते हुए आपको ऐसी चीजें बहुत मिस होती हैं।'



ठंडी हवा में डाइट रखना हुआ मुश्किल

दो महीने तक शूटिंग के बीच डाइट संभालना भी आसान नहीं था। आशा कहती हैं, 'वहां डाइट करना थोड़ा मुश्किल था। ठंडी हवा, सुबह-सुबह की शूटिंग और आसपास का खाना देखकर डाइट पर टिके रहना मुश्किल होता था। थोड़ा बहुत हम करते थे और कभी-कभी डाइट छूट भी जाती थी।'

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टीवी के शुरुआती दिनों में सेट पर ही रहती थीं आशा

आशा नेगी ने 2011 में टीवी से अपने करियर की शुरुआत की थी। उस समय शूटिंग के घंटे तय नहीं होते थे। आशा बताती हैं, 'यार, मुझे बस यही लगता है कि उस वक्त हम बच्चे थे। हम 22-22 साल के थे, इसलिए सब हो जाता था। अब तो सोच भी नहीं सकती कि ऐसा कैसे कर लेते थे। मुझे याद है, एक बार किसी इवेंट में जाना था और मैंने चार दिन की छुट्टी मांगी थी। लेकिन लगातार सेट पर रहना पड़ता था। वहीं नहाना, वहीं रहना, बारिश के सीन चल रहे हैं तो वो भी वहीं। अब तो सोच भी नहीं सकती कि मैं ये सब कैसे कर लेती थी।'



अब 12 घंटे बाद ही जवाब दे देती हैं बॉडी

आशा नेगी ने 2011 में टीवी से अपने करियर की शुरुआत की थी। 'पवित्र रिश्ता' से पहचान बनाने वालीं आशा नेगी के उस शुरुआती दौर में शूटिंग के घंटे तय नहीं होते थे।

वह कहती हैं, 'अब अगर किसी दिन 12-13-14 घंटे से ऊपर हो जाता है तो मैं रोने लग जाती हूं कि नहीं हो रहा मुझसे। एक बार शूट के आखिरी दौर में मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। रात को शूट खत्म हुआ और सुबह फिर जल्दी बुला लिया गया। उस वक्त मैं बस यही कह रही थी कि नहीं हो पाएगा मुझसे। मैं रोती हुई अंदर कमरे में चली जाती थी।'

फिर वह विशाल से अपनी तुलना करते हुए हंसती हैं, 'लेकिन विशाल को देखो, ये आराम से कर रहा होता था। इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मैं सोचती थी कि यार, ये कैसे कर लेता है?'

काम नहीं था तो खुद पर काम किया

करियर में एक वक्त ऐसा भी आया, जब आशा के पास काम नहीं था। वह कहती हैं, 'एक वक्त ऐसा भी था जब कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। मैंने वो फेलियर वाला फेज भी देखा है। लेकिन मुझे लगता है कि लो फेज आपको ज्यादा सिखाते हैं। जब सब अच्छा चल रहा होता है तो शायद आप उतना नहीं सीखते, जितना उस वक्त सीखते हैं जब चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही होतीं।'

वह आगे कहती हैं, 'उस लो फेज में भी मेरे दिमाग में ऐसा कोई प्लान नहीं आया कि शायद मैंने गलत फैसला कर लिया या मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। आज भी लोग कहते हैं कि आप कोई साइड बिजनेस क्यों नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बस यही कर सकती हूं। मुझे और कुछ नहीं आता। इसलिए जब वो वक्त आया तो मैंने सोचा कि अगर अभी काम नहीं है तो खुद पर काम कर लेती हूं।'

'जब मैं बॉम्बे आई थी तो मेरी एक्टिंग वही थी जो हमने टेलीविजन में सीखी थी। उस वक्त मैंने वर्कशॉप कीं। नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म आ रहे थे, तो अच्छा सिनेमा भी देखने लगी। अगर उस वक्त काम नहीं था तो कम से कम मैं कुछ सीखकर तो निकलूं। आज पीछे मुड़कर देखती हूं तो लगता है कि अच्छा किया मैंने।'