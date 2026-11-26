'पंचायत' के गांव की सबसे सुंदर बात क्या लगी?

रघुबीर यादव से जब पूछा गया कि आप लोग इतने साल इस गांव में बिता चुके हैं। काफी साल आपने शूटिंग की है। इस गांव की सबसे खूबसूरत चीज क्या लगती है?

एक्टर ने कहा- 'यहां की जो मोहब्बत और इंसानियत है, वह बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि हमारा ही घर है। हमारे ही लोग हैं। कहीं पराए नहीं है। हमने इतने साल कैसे निकाल लिए पता ही नहीं चला। उसकी वजह यहां के लोग ही हैं।' नीना गुप्ता ने भी रघुबीर यादव की बात से पूरी तरह सहमत जताई।

वहीं निर्देशक दीपक कुमार मिश्रा से जब गांव की सबसे खास बात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'यहां अगर इतना सबकुछ तामझाम न हो। पांच साढ़े पांच बजे टंकी के ठीक पीछे सूर्यास्त होता है। एक कुर्सी लेकर बैठिए। आपको विश्व की सबसे ज्यादा शांति यहीं मिलेगी। इतना सुकून मिलेगा'। बता दें कि 'पंचायत' सीरीज की शूटिंग मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के महोडिया गांव में हुई है।