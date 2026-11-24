चौथी बार हुआ ऐसा अनुभव

एक्टर का कहना है कि मुंबई में लैंडिंग के दौरान उनके साथ ऐसा अनुभव चौथी बार ऐसा हुआ है। यह परेशान करने वाली बात है। उन्होंने पायलट और एयरलाइन को दोष दिए बिना सवाल उठाए हैं कि मुंबई में दो एयरपोर्ट होने के बावजूद एयर ट्रैफिक को मैनेज के लिए बेहतर इंतजाम क्यों नहीं किए जा सकते? एक्टर का कहना है कि वे एक नर्वस फ्लायर हैं। उन्हें पहले सिर्फ टेक-ऑफ से डर लगता था। मगर अब मुंबई में लैंडिंग से ठीक पहले भी घबराहट होने लगी है।

