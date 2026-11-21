बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक सूरज बड़जात्या एक बार फिर फैमिली ड्रामा और रोमांटिक कहानी के साथ बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रहे हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' को लेकर दर्शकों के बीच काफी एक्साइटमेंट है। फिल्म की रिलीज से पहले इसकी ओटीटी रिलीज की जानकारी भी सामने आ गई है।

फिल्म की थिएटर में रिलीज के बाद यह अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। फिल्म के आधिकारिक पोस्टर पर भी इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया है। हालांकि, मेकर्स ने अभी तक इसकी ओटीटी रिलीज की तारीख का एलान नहीं किया है।आमतौर पर हिंदी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने के 45 से 60 दिन बाद ओटीटी पर आती हैं। ऐसे में 'ये प्रेम मोल लिया' के साथ भी ऐसा हो सकता है। हालांकि, इसकी सही तारीख जानने के लिए दर्शकों को मेकर्स की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।

कितना है 'ये प्रेम मोल लिया' का रनटाइम?

रिपोर्ट के मुताबिक, सेंसर बोर्ड ने 'ये प्रेम मोल लिया' को यू/ए सर्टिफिकेट दिया है। खास बात यह है कि सूरज बड़जात्या की फिल्मों को आमतौर पर यू सर्टिफिकेट मिलता रहा है, ऐसे में इस बार फिल्म को यू/ए सर्टिफिकेट मिलना चर्चा में है। इससे पहले उनकी फिल्म 'मैं प्रेम की दीवानी हूं' को भी यू/ए सर्टिफिकेट मिला था। इस फिल्म में ऋतिक रोशन, करीना कपूर खान और अभिषेक बच्चन नजर आए थे।



रिपोर्ट के मुताबिक, 'ये प्रेम मोल लिया' की कुल अवधि 2 घंटे 53 मिनट है। इसके साथ ही यह सूरज बड़जात्या के करियर की तीसरी सबसे लंबी फिल्म बन गई है। इससे पहले 'हम आपके हैं कौन' 3 घंटे 13 मिनट और 'मैंने प्यार किया' 3 घंटे 4 मिनट की अवधि के साथ इस लिस्ट में शामिल हैं।