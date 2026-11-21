कंगना: अभिनेत्री ने किया 'ईठा' का जिक्र, बताया दूसरी बेटी के रूप में जन्म लेने पर क्या बोली थीं दादियां?
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sat, 21 Nov 2026 02:52 PM IST
सार
- बायोपिक ड्रामा 'ईठा' सलमान की फिल्म 'मातृभूमि' के साथ 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
- श्रद्धा कपूर की फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।
- अभिनेत्री कंगना ने अपनी एक पोस्ट में फिल्म का जिक्र किया है।
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विस्तार
श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए तैयार है। इसमें श्रद्धा कपूर मशहूर मराठी तमाशा कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर का रोल कर रही हैं। यह साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। यह फिल्म 4 दिसंबर को सुपरस्टार सलमान खान की 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के साथ बॉक्स ऑफिस पर टकराएगी। फिल्म के ट्रेलर को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अब अभिनेत्री और राजनेता कंगना रनौत ने भी इस फिल्म की तारीफ की है।
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कंगना की पोस्ट में क्या है?
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी। इस पोस्ट में भारत की सबसे मशहूर हस्तियों का एक AI-जनरेटेड मैप दिखाया गया था, जिसमें उनका नाम भी शामिल था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेत्री ने अपने बचपन की एक याद साझा की। उन्होंने बताया कि उनकी बड़ी बहन के बाद दूसरी बेटी होने के कारण, उनकी दादियों ने उन्हें अपनी स्थानीय हिमाचली बोली में 'बडू' नाम दिया था। उन्होंने बताया कि इस शब्द का अर्थ है 'अनचाही'- जो उस समय कुछ परिवारों में बेटों को ज्यादा प्राथमिकता दिए जाने की ओर इशारा करता है।
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी। इस पोस्ट में भारत की सबसे मशहूर हस्तियों का एक AI-जनरेटेड मैप दिखाया गया था, जिसमें उनका नाम भी शामिल था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेत्री ने अपने बचपन की एक याद साझा की। उन्होंने बताया कि उनकी बड़ी बहन के बाद दूसरी बेटी होने के कारण, उनकी दादियों ने उन्हें अपनी स्थानीय हिमाचली बोली में 'बडू' नाम दिया था। उन्होंने बताया कि इस शब्द का अर्थ है 'अनचाही'- जो उस समय कुछ परिवारों में बेटों को ज्यादा प्राथमिकता दिए जाने की ओर इशारा करता है।
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'ईठा' पर क्या बोलीं कंगना रनौत?
उन्होंने लिखा, 'बड़ी बहन के बाद दूसरी बेटी होने पर, दादियों ने मुझे स्थानीय भाषा में 'बडू' नाम दिया था, जिसका मतलब है- अनचाही।' इसी पोस्ट में उन्होंने 'ईठा' का भी जिक्र किया और लिखा, 'साथ ही, श्रद्धा कपूर की फिल्म अच्छी लग रही है।'
उन्होंने लिखा, 'बड़ी बहन के बाद दूसरी बेटी होने पर, दादियों ने मुझे स्थानीय भाषा में 'बडू' नाम दिया था, जिसका मतलब है- अनचाही।' इसी पोस्ट में उन्होंने 'ईठा' का भी जिक्र किया और लिखा, 'साथ ही, श्रद्धा कपूर की फिल्म अच्छी लग रही है।'
'ईथा' के बारे में
- लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी फिल्म 'ईठा' के निर्माता दिनेश विजान हैं
- बायोपिक ड्रामा 'ईठा' 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
- इस फिल्म में श्रद्धा कपूर मशहूर कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर का किरदार निभाएंगी।
- फिल्म में रणदीप हुड्डा और मोहम्मद जीशान अय्यूब भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
- इसमें अनंत जोशी, सिद्धार्थ जाधव, अक्षरा सिंह, उल्का गुप्ता और अन्य कलाकार भी शामिल हैं।