हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी। इस पोस्ट में भारत की सबसे मशहूर हस्तियों का एक AI-जनरेटेड मैप दिखाया गया था, जिसमें उनका नाम भी शामिल था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेत्री ने अपने बचपन की एक याद साझा की। उन्होंने बताया कि उनकी बड़ी बहन के बाद दूसरी बेटी होने के कारण, उनकी दादियों ने उन्हें अपनी स्थानीय हिमाचली बोली में 'बडू' नाम दिया था। उन्होंने बताया कि इस शब्द का अर्थ है 'अनचाही'- जो उस समय कुछ परिवारों में बेटों को ज्यादा प्राथमिकता दिए जाने की ओर इशारा करता है।