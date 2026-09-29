जय अंबे बोल: रिलीज हुआ 'ये प्रेम मोल लिया' का गाना, गरबा सॉन्ग से हिमेश ने बढ़ाया उत्साह; फैंस हुए कायल

'ये प्रेम मोल लिया' का यह गाना टाइटल ट्रैक के रिलीज होने के बाद आया है। उस गाने ने दर्शकों को फिल्म की प्यार, परिवार और सेलिब्रेशन वाली इमोशनल दुनिया से परिचित कराया था। बता दें कि 11 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रहा है। ऐसे में इस गाने ने त्योहार से पहले दर्शकों के बीच हलचल मचा दी है। दिलचस्प बात यह है कि श्रेया घोषाल की आवाज गाने के उत्सव वाले माहौल को और बढ़ा देती है। इसके अलावा हिमेश का संगीत सुनने वालों को गरबा फ्लोर पर थिरकने के लिए मजबूर करता है।