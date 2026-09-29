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कुणाल  खेमू: बेटी के जन्मदिन पर अभिनेता ने शेयर किया क्यूट वीडियो, सेलेब्स को आ रहा पसंद; किए ऐसे कमेंट

Tue, 29 Sep 2026 03:29 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Tue, 29 Sep 2026 03:29 PM IST
सार

Inaya Birthday: अभिनेता कुणाल खेमू ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसके साथ एक क्यूट वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो पर सेलेब्स कमेंट कर रहे हैं। जानिए वीडियो में क्या खास है?
 

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Kunal Khemu shares his daughter cute video on her birthday celebs comment on it
बेटी के साथ कुणाल खेमू - फोटो : इंस्टाग्राम@kunalkemmu
बॉलीवुड के कलाकार कुणाल खेमू और सोहा अली खान आज अपनी बेटी इनाया नौमी खेमू का 9 वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर कुणाल खेमू ने अपनी बेटी के साथ एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो काफी क्यूट है। वीडियो को कई यूजर्स लाइक कर रहे हैं और इस पर कई सेलेब्स ने कमेंट किया है।
Kunal Khemu shares his daughter cute video on her birthday celebs comment on it
बेटी के साथ कुणाल खेमू - फोटो : इंस्टाग्राम@kunalkemmu
वीडियो में क्या है?
कुणाल खेमू ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर किया है, उसमें देखा जा सकता है कि अभिनेता एक सोफे पर बैठकर गिटार बजा रहे हैं। वह 'गुमसुम-गुमसुम ये निगाहें' गाना गा रहे हैं। उनके साथ उनकी बेटी इनाया नौमी खेमू भी है। अभिनेता जब गाना गा रहे हैं, तो उनकी बेटी उनसे गले लग रही, प्यार कर रही है। आखिर में वह अपनी बेटी से कहते हैं 'मैं तुमसे प्यार करता हूं।'
Kunal Khemu shares his daughter cute video on her birthday celebs comment on it
कमेंट्स - फोटो : इंस्टाग्राम@kunalkemmu
सेलेब्स ने किए कमेंट
वीडियो शेयर करते हुए कुणाल खेमू ने इसके कैप्शन में लिखा 'जन्मदिन मुबारक मेरी इन्नी बू।' वीडियो पर कई यूजर्स ने रिएक्शन दिए हैं। अभिनेत्री पत्रलेखा ने लिखा 'मैं रो रही हूं।' कुणाल खेमू की साली सबा पटौदी ने लिखा 'आपको 9वें जन्मदिन की बधाई।' सोफी चौधरी ने लिखा 'जन्मदिन की बधाई खूबसूरत बच्ची।' एक यूजर ने लिखा 'बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी चीज नजर आई।'

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Kunal Khemu shares his daughter cute video on her birthday celebs comment on it
सोहा अली खान-कुणाल खेमू - फोटो : इंस्टाग्राम
कब हुई कुणाल और सोहा की शादी?
आपको बता दें कि कुणाल खेमू ने अभिनेत्री और सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान से जनवरी 2015 में शादी की थी। दोनों की शादी मुंबई में एक निजी समारोह में विशेष विवाह अधिनियम के तहत हुई थी। दोनों ने बेटी इनाया का 29 सितंबर 2017 को स्वागत किया था।
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सोहा अली खान-कुणाल खेमू - फोटो : इंस्टाग्राम
कुणाल खेमू और सोहा का वर्कफ्रंट
  • हाल ही में कुणाल खेमू फिल्म 'वाइब' में नजर आए।
  • 18 सितंबर को रिलीज हुई इस फिल्म में प्रीति जिंटा और स्पर्श श्रीवास्तव थे।
  • जल्द ही वह फिल्म 'गोलमाल 5' का हिस्सा होंगे।
  • अभिनेत्री सोहा 2025 में 'छोरी 2' में नजर आई थीं।
  • अगली बार वह फिल्म 'ब्रिज' का हिस्सा हो सकती हैं।

 

 

 

 

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