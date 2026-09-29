कुणाल  खेमू: बेटी के जन्मदिन पर अभिनेता ने शेयर किया क्यूट वीडियो, सेलेब्स को आ रहा पसंद; किए ऐसे कमेंट

1 of 5 बेटी के साथ कुणाल खेमू - फोटो : इंस्टाग्राम@kunalkemmu







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बॉलीवुड के कलाकार कुणाल खेमू और सोहा अली खान आज अपनी बेटी इनाया नौमी खेमू का 9 वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर कुणाल खेमू ने अपनी बेटी के साथ एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो काफी क्यूट है। वीडियो को कई यूजर्स लाइक कर रहे हैं और इस पर कई सेलेब्स ने कमेंट किया है।

2 of 5 बेटी के साथ कुणाल खेमू - फोटो : इंस्टाग्राम@kunalkemmu

वीडियो में क्या है?

कुणाल खेमू ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर किया है, उसमें देखा जा सकता है कि अभिनेता एक सोफे पर बैठकर गिटार बजा रहे हैं। वह 'गुमसुम-गुमसुम ये निगाहें' गाना गा रहे हैं। उनके साथ उनकी बेटी इनाया नौमी खेमू भी है। अभिनेता जब गाना गा रहे हैं, तो उनकी बेटी उनसे गले लग रही, प्यार कर रही है। आखिर में वह अपनी बेटी से कहते हैं 'मैं तुमसे प्यार करता हूं।'

3 of 5 कमेंट्स - फोटो : इंस्टाग्राम@kunalkemmu

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4 of 5 सोहा अली खान-कुणाल खेमू - फोटो : इंस्टाग्राम

कब हुई कुणाल और सोहा की शादी?

आपको बता दें कि कुणाल खेमू ने अभिनेत्री और सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान से जनवरी 2015 में शादी की थी। दोनों की शादी मुंबई में एक निजी समारोह में विशेष विवाह अधिनियम के तहत हुई थी। दोनों ने बेटी इनाया का 29 सितंबर 2017 को स्वागत किया था।

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