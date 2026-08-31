अरशद वारसी: शादी से पहले अरशद वारसी की पत्नी को जया बच्चन ने दी थी ये सलाह, अभिनेता ने किया खुसाला

अरशद वारसी ने कहा 'जया बच्चन बहुत समझदार महिला हैं। जब मारिया और मैं शादी कर रहे थे, तो जया जी ने मेरी होने वाली पत्नी और मुझसे कहा था कि जिंदगी में सबसे मुश्किल कामों में से एक है एक अभिनेता से शादी करना। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हो? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि हमारी नौकरी हमसे ऐसी चीजें करवाती है, जो एक नॉर्मल कपल के लिए आसान नहीं होती। तो फिर आपको उस रुकावट को पार करना होता है। इसलिए आपका प्यार नॉर्मल लोगों के प्यार से कहीं ज्यादा होना चाहिए।'हालांकि जया की तरफ से आगाह किए जाने के बावजूद मारिया ने अरशद से शादी की।