10 लाख की ओपनिंग...लगने वाला था फ्लॉप का ठप्पा; चौथे हफ्ते 'हनुमान अंश' ने दिखाया करिश्मा; कितना हुआ कलेक्शन?

शोभिनाव सत्या की दर्शकों से अपील

विशाल चतुर्वेदी निर्देशित इस फिल्म में महाराज जी के किरदार में अभिनेता शोभिनाव सत्या नजर आए हैं। उनके अलावा फिल्म में विहान शेज, चंदन के. आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रास्तोगी, गुलशन पांडे, भगवानदास पटेल और राजीव मिश्रा समेत कई और कलाकार हैं।

अभिनेता शोभिनाव सत्या ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दर्शकों का आभार जताया है। साथ ही यह अपील की है कि फिल्म देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बताएं। सिर्फ अपने स्टेटस तक न रखें।

