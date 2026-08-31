सुरक्षित लौटीं मानसी पारेख, नेपाल बाढ़ में फंसी थीं अभिनेत्री; यात्रा में हुई मुश्किल का किया जिक्र

उन्होंने आगे कहा 'हमें वहां से पैदल गुजरना पड़ा क्योंकि दूसरी तरफ इंतजार कर रही बसों तक पहुंचने का हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। फिर काठमांडू तक का सफर हमारी जिंदगी की सबसे ऊबड़-खाबड़ बस यात्रा थी। यह सफर 4 घंटे का था। मगर यह सब सार्थक था क्योंकि इसका मतलब था मुंबई लौटना, अपने परिवार के पास आना और अपनी बेटी को चूम पाना।'आपको बता दें कि नेपाल में 26 अगस्त को भयानक बाढ़ आई थी। इसमें कई घर तबाह हो गए। सैकड़ों लोगों की जानें गई और कई लोग इससे प्रभावित हुए।नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक नेपाल बाढ़ में 903 लोगों की मौत हुई है और 2500 से ज्यादा लोग लापता हैं। कई प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान जारी है।