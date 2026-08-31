फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Priyanka Chopra dance with Nick Jonas in Backstreet Boys concert video goes viral

वायरल वीडियो: पति के साथ कॉन्सर्ट में झूमती नजर आईं प्रियंका चोपड़ा, देवर के साथ गर्लफ्रेंड तातियाना भी पहुंची

Mon, 31 Aug 2026 10:20 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Mon, 31 Aug 2026 10:20 AM IST
सार

Priyanka Chopra Viral Video: हाल ही में प्रियंका चोपड़ा को 'बैकस्ट्रीट बॉयज' के कॉन्सर्ट में देखा गया। वह यहां अपने परिवार के साथ झूमती हुई नजर आईं। इसके वीडियो वायरल हैं।
 

विज्ञापन
Priyanka Chopra dance with Nick Jonas in Backstreet Boys concert video goes viral
प्रियंका चोपड़ा - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' को लेकर चर्चा में हैं। वह इसकी शूटिंग में बिजी हैं। इस बीच वह अपने परिवार और अपने मनोरंजन के लिए भी वक्त निकालती हैं। हाल ही में वह अपने परिवार के साथ 'बैकस्ट्रीट बॉयज' की परफॉर्मेंस देखने पहुंचीं। यहां वह झूमती हुई नजर आईं। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल हैं।
विज्ञापन

वायरल वीडियो में क्या है?
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस के साथ हैं। उनके साथ निक जोनस के भाई जो जोनस और उनकी गर्लफ्रेंड तातियाना गैब्रिएल भी हैं। 
प्रियंका और निक इस मशहूर वेन्यू पर एक बालकनी में साथ खड़े होकर म्यूजिक का मजा लेते और भीड़ के साथ गाने गाते हुए दिखे। 'बैकस्ट्रीट बॉयज' के गानों पर थिरकते हुए यह कपल काफी जोश में लग रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन

Priyanka Chopra dance with Nick Jonas in Backstreet Boys concert video goes viral
प्रियंका चोपड़ा - फोटो : सोशल मीडिया
प्रियंका और निक ने किया डांस
यह खास पल तब सामने आया जब प्रियंका और निक ने मशहूर गाने 'आई वांट इट दैट वे' पर डांस किया। दोनों इस यादगार परफॉर्मेंस में पूरी तरह खोए हुए लग रहे थे और बाकी भीड़ के साथ इस हिट गाने का मजा ले रहे थे।
इस दौरान प्रियंका चोपड़ा ने सफेद हॉल्टर-नेक ड्रेस पहनी थी, जबकि निक ने सफेद टी-शर्ट के साथ मैचिंग शर्ट और काली जींस पहनी थी। जो जोनस और तातियाना भी उनके साथ कॉन्सर्ट का मजा लेते हुए दिखे।
विज्ञापन

आउटिंग पर निकला जोनस परिवार
इस कॉन्सर्ट के कई वीडियो सामने आए हैं। जिसमें फैंस को मजा लेते हुए देखा जा सकता है। यह कॉन्सर्ट जोनस परिवार के लिए एक आउटिंग जैसा बन गया। जब निक और जो 'बैकस्ट्रीट बॉयज' की परफॉर्मेंस देख रहे थे, तब केविन जोनस भी अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए दिखे।

प्रियंका का वर्कफ्रंट
  • प्रियंका चोपड़ा इन दिनों मनोरंजन के साथ अपने काम पर भी खूब ध्यान दे रही हैं।
  • वह एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग कर रही हैं। 
  • वह अमेरिका और हैदराबाद में रहते हुए अपने शेड्यूल को मैनेज कर रही हैं।
  • बेसब्री से इंतजार की जा रही यह फिल्म अप्रैल 2027 में रिलीज होगी।
  • इसमें प्रियंका के साथ महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed