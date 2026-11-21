{"_id":"6b015b4d8f178e080609f914","slug":"when-shah-rukh-khan-king-trailer-will-release-makers-gives-update-song-will-release-this-month-2026-11-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"किंग: कब आएगा शाहरुख की फिल्म का ट्रेलर? सामने आई जानकारी; इसी महीने रिलीज होगा दूसरा गाना","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन 2 नवंबर को शाहरुख खान के फैंस को 'किंग' के नए प्रमोशनल मटेरियल के साथ एक बड़ा सरप्राइज मिला। बॉलीवुड सुपरस्टार के जन्मदिन पर 'किंग' का पहला गाना रिलीज किया गया। इस गाने में शाहरुख खान अपनी को-स्टार दीपिका पादुकोण के साथ शानदार डांस मूव्स करते नजर आए। अब खबर है कि मेकर्स फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं।

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कब आएगा 'किंग' का ट्रेलर?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 'किंग' का ट्रेलर दिसंबर के तीसरे हफ्ते में आ सकता है। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी यह एक्शन थ्रिलर फिल्म 24 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। इस तरह से शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' का ट्रेलर 14 दिसंबर को रिलीज हो सकता है। यह ट्रेलर फिल्म की रिलीज से ठीक 10 दिन पहले आ सकता है। दावा यह भी है कि फिल्म की टीम एक ऐसा कैंपेन चला रही है, जो साल के अंत में में हर तरफ चर्चा का विषय बन जाए।

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इस महीने रिलीज हो सकता है गाना

'तू मिल जाए' के बाद, इस महीने एक और गाना रिलीज होने की खबर है। बताया जा रहा है कि यह गाना सचिन-जिगर के साउंडट्रैक का हिस्सा है। फिल्म के बाकी प्रमोशनल मटेरियल के बारे में अभी और जानकारी आना बाकी है।

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बेटी के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे शाहरुख फिल्म की बात करें तो इसमें शाहरुख और दीपिका की हिट जोड़ी एक बार फिर साथ में पर्दे पर आ रही है।

'ओम शांति ओम', 'चेन्नई एक्सप्रेस', 'पठान' और 'जवान' जैसी फिल्मों में काम करने के बाद, ये दोनों कलाकार सिद्धार्थ की फिल्म 'किंग' के लिए फिर से साथ आए हैं।

दिलचस्प बात यह है कि शाहरुख खान पहली बार स्क्रीन पर अपनी बेटी सुहाना खान के साथ नजर आएंगे।

सुहाना ने खुशी कपूर और अगस्त्य नंदा के साथ फिल्म 'द आर्चीज' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी।