विवेक अग्निहोत्री वर्तमान में अपनी आगामी फिल्म 'द वैक्सीन वॉर' को लेकर सुर्खियों में हैं। विवेक देश में घट रही घटनाओं पर तो बेबाकी से बयान देते ही हैं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री पर भी कटाक्ष करने से बिल्कुल नहीं कतराते हैं। इसी कड़ी में विवेक, शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' को लेकर अपने दोहरे रवैये के कारण ट्रोल्स के निशाने पर आ गए हैं। सोशल मीडिया यूजर्स फिल्ममेकर का एक पुराना वीडियो साझा कर उन्हें आड़े हाथों ले रहे हैं।

विवेक अग्निहोत्री का दोहरा रवैया

दरअसल, विवेक अग्निहोत्री ने हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' के ट्रेलर की प्रशंसा की थी। फिल्ममेकर ने कहा था कि वह इसे सिनेमाघर में देखने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर, 'जवान' के ट्रेलर लॉन्च होने से कुछ दिन पहले उन्होंने एक मीम के जरिए फिल्म का मजाक उड़ाया था। साथ ही एक इंटरव्यू में, निर्देशक ने यह भी कहा था कि वह शाहरुख खान से प्यार करते हैं, लेकिन उनके सिनेमा से सहमत नहीं हैं।

विवेक अग्निहोत्री की खुली पोल

विवेक के दोहरे रवैये से नेटिजन्स खासा नाराज हैं। वहीं, उनकी आगामी फिल्म 'द वैक्सीन वॉर' के ट्रेलर लॉन्च के बाद से, निर्देशक का शाहरुख खान के खिलाफ बात करने का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह शाहरुख खान को 'मुस्लिम' बताकर कटाक्ष कर रहे हैं। निर्देशक पर शाहरुख खान के प्रति सांप्रदायिक नफरत फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। वीडियो में, विवेक अग्निहोत्री बताते हैं कि कैसे हमारे देश में सभी तीन सुपरस्टार मुस्लिम हैं, और उनमें से एक शाहरुख खान हैं, जो हिंदू आबादी वाले देश में लोगों से हमेशा सलाम के साथ मिलते हैं, नमस्ते के साथ नहीं।'



Hello @vivekagnihotri, #ShahRukhKhan does Namaste on Global platforms like Yale University and Ted Talks where people like you will be kicked to even enter. He could have done whatever he wanted but he chose to represent India unlike you who represents Blue films in India. pic.twitter.com/Y9vGwuS5k2 — Javed (Fan) (@JoySRKian_2) September 13, 2023

नेटिजन्स के निशाने पर विवेक अग्निहोत्री

विवेक अग्निहोत्री की यह क्लिप कथित तौर पर तीन वर्ष पुराने पॉडकास्ट इंटरव्यू की है। इसके बाद वीडियो में शाहरुख खान की कई सार्वजनिक प्रस्तुतियों का संकलन करके तथ्यों की जांच की जाती है, जहां वह भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों को नमस्ते या नमस्कार के साथ अभिवादन करते हुए दिखाई देते हैं। विवेक को लताड़ लगाते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है, वह जवान से पहले प्रार्थना करने के लिए तिरूपति मंदिर गए थे, वे अपने धर्म के प्रति सच्चे हो सकते हैं, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि सम्मान कैसे करना है और इंसान कैसे बनना है।' दूसरे ने लिखा, 'सलमान और शाहरुख गणेश जी लाते हैं घर, शाहरुख मंदिर, गुरुद्वारा भी जाते हैं।'



🆃🅸🅼🅴 🅵🅾🆁 🅲🅾🆁🆁🅴🅲🆃🅸🅾🅽

Communal Hatred MUST BE STOPPED ! Just becoz your movie is releasing... to get traction & attention... you target a celeb / superstar & religion ...

SAD HEART BREAKING LOW 💔

Audiences are very smart...let your work & film do the talking… — Girish Johar (@girishjohar) September 13, 2023