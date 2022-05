हाल ही में सामने आई फिल्म की नई रिलीज डेट के मुताबिक यह फिल्म इस साल एक जुलाई को रिलीज की जाएगी। इस बारे में एसएलवी सिनेमा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर जानकारी दी। फिल्म की रिलीज डेट का एलान करते हुए मेकर्स ने फिल्म का एक पोस्टर भी शेयर किया है। सामने आए फिल्म के नए पोस्टर में एक हाथ में बंदूक और एक हाथ में साईं पल्लवी का हाथ थामे दोनों कलाकारों का लुक बेहद दमदार लग रहा है।



Witness the epic tale of LOVE and REVOLUTION on the Big Screens this monsoon ♥#VirataParvam Grand Theatrical Release worldwide on July 1st 🔥#VirataParvamOnJuly1st@RanaDaggubati @Sai_Pallavi92 @venuudugulafilm @dancinemaniac @laharimusic @SureshProdns @SLVCinemasOffl pic.twitter.com/cknO45RycV