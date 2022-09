UV Krishnam Raju Death: दिग्गज एक्टर और प्रभास के चाचा कृष्णम राजू का निधन, अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि

कृष्णम राजू पैन इंडिया स्टार प्रभास के अंकल हैं और इस दुख की घड़ी में प्रभास अपने अंकल के परिवार के साथ खड़े हैं। वहीं, अभिनेता के निधन के बाद साउथ सिनेमा के तमाम सितारे और फैंस उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी कृष्णम राजू को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 'यह जानकर दुख हुआ कि तेलुगू सिनेमा के चहेते सितारे और पूर्व केंद्रीय मंत्री यू कृष्णम राजू गारू हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने बहुमुखी अभिनय से लाखों दिल जीते और समाज की बेहतरी के लिए काम किया। उनका निधन हमारे तेलुगु सिनेमा में एक गहरा शून्य छोड़ देता है। मेरी संवेदना।

Pained to learn that the beloved star of Telugu Cinema and former Union Minister, U Krishnam Raju Garu has left us. He won millions of hearts with his versatile acting & worked for the betterment of society.His passing away leaves a deep void in our Telugu cinema. My condolences.