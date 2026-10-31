वरुण धवन: सिद्धार्थ मल्होत्रा की पत्नी कियारा को एक्टर ने बुलाया भाभी, इस बात के लिए अदा किया कपल का शुक्रिया

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जब भी ये दोनों एक-दूसरे से मिलते हैं, तो उनके फैंस उन्हें साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। इससे पता चलता है कि इतने वर्षों बाद भी उनकी दोस्ती बरकरार है। हाल ही में वरुण ने मुंबई में सिद्धार्थ और उनकी पत्नी कियारा आडवाणी से उनके घर पर मुलाकात की।

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अभिनेता वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 2012 में 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद से दोनों ने व्यवसायिक और निजी जिंदगी में काफी लंबा सफर तय किया है। भले ही इन वर्षों में उनके रास्ते अलग-अलग रहे हों, मगर उनके बीच का दोस्ताना रिश्ता आज भी वैसा ही है।