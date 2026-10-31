संजय गुप्ता का निधन: 2047 के लिए योजना बना रहे थे निर्माता, 'कांटे' के बाद जिंदगी को क्यों मानने लगे थे बोनस?

अंडरवर्ल्ड से मिली थीं धमकियां, संजय दत्त से मांगी थी मदद

संजय गुप्ता को एक वक्त अंडरवर्ल्ड से धमकिया मिली थीं। इसका खुलासा निर्देशक ने हुसैन जैदी को दिए एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया था कि उन्हें साल 1992-93 के बीच अंडरवर्ल्ड की धमकियां मिली थीं। तब वे 'आतिश' बना रहे थे। इसमें संजय दत्त, करिश्मा कपूर और रवीना टंडन अहम भूमिकाओं में थे। उन्होंने बताया कि एक सुबह उनके घर पर फोन आया। दूसरी तरफ से एक शख्स खुद को 'नाना' बताया। संजय गुप्ता को समझ नहीं आया कि कौन नाना है? बाद में उन्हें पता चला कि फोन छोटा राजन का था। फोन पर उन्हें गालियां दी गईं। निर्देशक ने तुरंत संजय दत्त को फोन किया और मदद मांगी। संजय दत्त ने एक्टर से कहा था कि वे घर से निकालने में उनकी मदद करें। तब अभिनेता ने अपने पिता सुनील दत्त की सरकारी गाड़ी उनके घर भेजी। संजय गुप्ता पीछे के रास्ते से उस गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए।