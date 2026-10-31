{"_id":"6ae58c5ee78f293ca10d2e6d","slug":"priyanka-chopra-diwali-party-in-america-sanya-malhotra-praneeti-chopra-and-winnie-harlow-reached-2026-10-31","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"प्रियंका की दिवाली पार्टी: सान्या के दिलकश अंदाज ने जीता दिल, लाल लहंगे में विनी हार्लो ने लूटी महफिल","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

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प्रियंका और निक की दिवाली पार्टी की कई तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन सामने आए हैं। पार्टी में परिणीति चोपड़ा, सान्या मल्होत्रा यूट्यूबर लिली सिंह से लेकर मॉडल विनी हार्लो तक, कई सितारों ने शिरकत की है। विज्ञापन भारत से मीलों दूर होने के बावजूद, ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा का दिल आज भी अपनी परंपराओं और संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रियंका दुनिया में चाहे कहीं भी हों, अभिनेत्री भारतीय त्योहारों को मनाने का कोई मौका नहीं छोड़तीं हैं। दिवाली के नजदीक आते ही, प्रियंका और उनके पति निक जोनस ने हाल ही में लॉस एंजिल्स में अपने दोस्तों के लिए एक शानदार पार्टी रखी, जिसमें उन्होंने उन्हें भारतीय परंपराओं की एक झलक दिखाई।

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प्रियंका और निक ने लूटी महफिल

प्रियंका मैरून रंग के ऑफ-शोल्डर इंडो-वेस्टर्न गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। उन्होंने अपने लुक को एक सलीके से बंधे जूड़े, एक सुंदर गजरे और शानदार इयररिंग्स के साथ पूरा किया। निक पारंपरिक कुर्ता-पायजामा और उसके ऊपर एथनिक जैकेट पहने हुए उनके साथ बहुत जंच रहे थे।

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सान्या का दिखा दिलकश अंदाज

बॉलीवुड अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा भी इस दिवाली पार्टी में पहुंचीं। उन्होंने ब्लैक और गोल्डन आउटफिट में प्रियंका चोपड़ा के साथ पोज दिए। अभिनेत्री के क्लच ने फैंस का ध्यान खींचा।

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परिणीति चोपड़ा

प्रियंका और निक की दिवाली पार्टी में चचेरी बहन परिणीति चोपड़ा भी नजर आईं। उन्होंने पार्टी में सान्या मल्होत्रा के साथ पोज दिया।