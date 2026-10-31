संजय गुप्ता: टाइगर श्रॉफ को लेकर फिल्म बनाने वाले थे निर्देशक, निधन से कुछ घंटे पहले KRK से हुई थी बात

नई फिल्म के लिए टाइगर को करना चाहते थे अप्रोच

KRK ने अमर उजाला से बातचीत में कहा, 'कल शाम करीब पांच बजे भी संजय भाई से मेरी बात हो रही थी। वह बता रहे थे कि एक फिल्म में टाइगर श्रॉफ को लेना चाहते हैं। वह टाइगर को डायरेक्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे। संजय ने बताया कि टाइगर के मैनेजर हुसैन भाई से भी बात हुई है और उन्होंने टाइगर को फिल्म के लिए अप्रोच किया है। उन्हें उम्मीद थी कि बात बन जाएगी।

देखिए, हम कल तक इसी फिल्म और टाइगर को लेकर चर्चा कर रहे थे। किसे पता था कि अगले ही दिन ऐसी खबर सुनने को मिलेगी। कल तक जो इंसान अपने नए प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, आज वह हमारे बीच नहीं है। अब क्या कर सकते हैं।'