वायरल वीडियो: 'कोई प्रोफेशनल लाओ...', क्यों ट्रोल हो रहे श्रेयस तलपड़े? अभिनेता की हरकत पर यूजर्स ने उठाए सवाल

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विज्ञापन हाल ही में श्रेयस तलपड़े मुंबई के एक फैशन शो में नजर आए। वह यहां शोस्टॉपर बने थे। शो से अभिनेता कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। रैंप वॉक करते हुए उनके हाव-भाव और मस्ती भरे अंदाज सोशल मीडिया पर छा गए। फैंस उनके कपड़ों से लेकर उनके स्टाइल तक के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

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वायरल वीडियो में क्या है?

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में श्रेयस को रैंप वॉक के बीच रुककर 'पुष्पा' फिल्म का वायरल जेस्चर करते देखा जा सकता है। उन्होंने बॉलिंग करने की एक्टिंग भी की, जैसे कि वह रनवे पर कोई काल्पनिक गेंद फेंक रहे हों। इसके बाद वह आगे की कतार में गए, जहां फिल्म निर्माता सुभाष घई बैठे हुए थे। श्रेयस ने सुभाष घई के सामने झुककर उन्हें गले लगाया और फिर इस निर्देशक को भी रैंप पर बुला लिया। दोनों ने एक साथ मिलकर शो का समापन किया।

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यूजर्स ने उठाए सवाल

कुछ लोगों को अभिनेता का यह अंदाज पसंद आया, तो कुछ लोगों को नहीं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या फैशन शो में इस तरह के हाव-भाव दिखाना सही है? वहीं, कुछ यूजर्स का तर्क था कि सेलिब्रिटी शोस्टॉपर्स को पेशेवर मॉडलों के मुकाबले ज्यादा छूट मिल जाती है।

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