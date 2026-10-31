बी-टाउन दिवाली पार्टी: बॉलीवुड में होगा जोरदार जश्न,अक्षय-ट्विंकल से मनीष मल्होत्रा तक ये दिग्गज करेंगे आयोजन

खिलाड़ी और ट्विंकल के घर होगा जश्न

बॉलीवुड में दिवाली सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। हर साल कई सेलिब्रिटी अपने यहां दिवाली पार्टी रखते हैं। इस साल भी यह सिलसिला जारी रहने वाला है। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना 03 नवंबर को दिवाली पार्टी होस्ट करने वाले हैं। उम्मीद है कि कपल फिल्म इंडस्ट्री से अपने करीबी दोस्तों को बुलाएंगे। मुंबई में उनका सी-फेसिंग घर वेन्यू हो सकता है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।