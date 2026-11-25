मिथुन चक्रवर्ती का वर्कफ्रंट

मिथुन चक्रवर्ती 70 के दशक से ही लगातार अभिनय की दुनिया में सक्रिय हैं और आज भी कई बड़े प्रोजेक्टस हिस्सा हैं। वर्ष 2025 में वे 'श्रीमान वर्सेस श्रीमती', 'द बंगाल फाइल्स' और 'प्रजापति 2' जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का जादू बिखेरते नजर आए थे। आने वाले समय में वे आमिर खान के बैनर तले बन रही और सनी देओल अभिनीत बहुचर्चित फिल्म 'बटवारा 1947' में एक विशेष भूमिका में रहे। इसके अलावा वह रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल 'जेलर 2' में एक विस्तृत कैमियो रोल में नजर आए।