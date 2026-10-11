अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया: 39 साल बाद फिर साथ आए राम-सीता, इस फिल्म में आएंगे नजर; जानें कब होगी रिलीज

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इस फिल्म में नजर आएंगे दोनों कलाकार

अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया करीब 39 साल बाद किसी फीचर फिल्म में साथ काम कर रहे हैं। उनकी नई फिल्म का नाम 'नोटिस' है, जो एक सामाजिक मुद्दे पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन प्रदीप गुप्ता ने किया है। यह फिल्म 6 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर रिलीज होगी। विज्ञापन



क्या है फिल्म 'नोटिस' की कहानी? फिल्म के निर्माता और अभिनेता आदित्य प्रताप सिंह रघुवंशी के मुताबिक, 'नोटिस' की कहानी आज के समय में एक गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित है।

विज्ञापन विज्ञापन फिल्म में राम और सीता के रिश्ते की झलक देखने को मिलेगी।

इसकी कहानी 150 साल पुरानी एक दुकान के इर्द-गिर्द घूमती है, जिस पर विकास के नाम पर खतरा मंडराने लगता है।

फिल्म में अरुण गोविल एक आम आदमी की भूमिका निभा रहे हैं, जो दुकान को बचाने के लिए भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होता है।

वहीं, दीपिका चिखलिया उनकी पत्नी के किरदार में नजर आएंगी, जो मुश्किल समय में अपने पति का साथ देती हैं। अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया करीब 39 साल बाद किसी फीचर फिल्म में साथ काम कर रहे हैं। उनकी नई फिल्म का नाम 'नोटिस' है, जो एक सामाजिक मुद्दे पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन प्रदीप गुप्ता ने किया है। यह फिल्म 6 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर रिलीज होगी।

साल 2024 में अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया म्यूजिक वीडियो 'हमारे राम आए हैं' में भी साथ नजर आए थे। लेकिन अब दोनों एक्टर्स एक फीचर फिल्म में नजर आने वाले हैं। जानिए किस फिल्म में नजर आएंगे अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया और कब होगी रिलीज।