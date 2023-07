वेटरन एक्टर अनुपम खेर इन दिनों कम ही फिल्में करते हैं, लेकिन वह जब भी पर्दे पर आते हैं, अपने किरदार से लोगों के दिलों पर छा जाते हैं। 'द कश्मीर फाइल्स' से तारीफें बटोरने के बाद अनुपम अब रवींद्रनाथ टैगोर की भूमिका में नजर आने वाले हैं। एक्टर ने बीते दिन अपनी अपकमिंग फिल्म की घोषणा करते हुए फैंस के उत्साह को बढ़ा दिया। हालांकि, अनुपम का यह प्रोजेक्ट बंगाली एक्ट्रेस स्वास्तिका मुखर्जी को रास नहीं आया है। एक्ट्रेस गुप्त ट्वीट कर अनुपम पर निशाना साधती देखी गई हैं।

बंगाली एक्ट्रेस ने ट्विटर पर एक गुप्त ट्वीट साझा किया कि किसी को भी स्क्रीन पर रवींद्रनाथ टैगोर का किरदार नहीं निभाना चाहिए। हालांकि उन्होंने इसमें किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया, लेकिन ट्विटर उपयोगकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह सारांश अनुपम खेर पर कटाक्ष था।

No one should play Robi Thakur.

Leave the man alone.