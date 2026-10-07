सनी देओल: फिर अपराधियों को सजा दिलाएगा ‘एक्का’? दूसरे पार्ट पर जल्द शुरू हो सकता है काम; मिली यह जानकारी

सनी देओल की ‘इक्का’ ने दर्शकों के बीच औसत प्रदर्शन किया था। मगर अब जल्द फिल्म के दूसरे भाग पर भी काम शुरू होने वाला है। इस भाग में सनी देओल फिर वापसी करेंगे। वहीं फिल्म से जुड़े एक अहम अभिनेता इस भाग को हिस्स नहीं होगें।

‘इक्का 2’ के बारे में क्या है खबर?

‘इक्का’ की रिलीज के बाद से ही फिल्म के दूसरे भाग पर काम शुरू हो गया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इक्का 2 की स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है। उन्होंने इंडिया टुडे से कहा, ‘इक्का 2 की स्क्रिप्टिंग शुरू हो चुकी है। कहानी में सनी देओल इक्का के किरदार में ही रहेंगे। हालांकि, नए सीजन की कहानी बिल्कुल नई होगी और अक्षय खन्ना दूसरे भाग में नहीं होंगे। इस पर काम अगले साल शुरू होने की उम्मीद है। फिलहाल स्क्रिप्ट और थीम पर काम चल रहा है।’